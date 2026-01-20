Сколько стоят в России Toyota RAV4 шестого поколения 

В прошлом году Toyota представила новое, шестое поколение своего кроссовера-бестселлера RAV4. С тех пор машина вышла на многие рынки, в том числе на родной для нее японский. А теперь новые RAV4 начали предлагаться и в России.

Параллельно импортированные машины с недавних пор стали завозить в РФ напрямую из Китая, где их продают как в обычной версии, так и под именем Wildlander (кроссоверы совместного завода GAC и Toyota).

Кроме того, есть экземпляры с других рынков, но их количество на фоне остальных минимально.

Фото: Toyota

Судя по ценам таких автомобилей, указанных в объявлениях дилеров и «перекупщиков», за самые простые версии RAV4 шестой генерации (AX60) в России придется заплатить порядка 4 миллионов 200 тысяч рублей.

Наиболее оснащенные машины завезены в страну, либо предлагаются в рамках предзаказа, по стоимости до 6 миллионов 180 тысяч рублей.

Фото: Toyota

Новые «РАВ4» предлагаются как с 2-литровым бензиновым мотором, так и с 2,5-литровым агрегатом и даже гибридной версии. Во всех случаях двигателям ассистирует вариатор CVT, а привод можно выбирать между вариантом 2WD и 4WD.