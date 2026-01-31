ДомойАвтоновости сегодняПятидверный «рамник» Suzuki, возвращающийся на родину, доработали под ретро перед выходом в...

Пятидверный «рамник» Suzuki, возвращающийся на родину, доработали под ретро перед выходом в продажу

У внедорожника Jimny Nomade для японского рынка появилась новая спецверсия

Со вчерашнего дня компания Suzuki принимает заказы на 5-дверные внедорожники Jimny Nomade после годового простоя, вызванного ажиотажным спросом.

Официальные продажи машины стартуют в середине этого лета, а пока у «растянутого» варианта «Джимни» появился новый комплект доработок, призванный привлечь к этой модели еще больше внимания покупателей.

Новый заводской боди-кит для Jimny Nomade получил название Black Nostalgic Style и включает в себя решетку радиатора, выполненную в ретро-стиле, передние противотуманные фары, хромированные эмблемы и наклейки на кузове, а также чехол запасного колеса и особые 15-дюймовые колесные диски. 

На машину можно будет заказать специальный экспедиционный багажник для крыши, который расширит функциональность автомобиля.

Что касается технической стороны, то рамный внедорожник сохранил ту же силовую установку, что использует его 3-дверная модификация. Это 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель K18B, выдающий 102 лошадиные силы.

Мотор агрегатируется либо с 5-скоростной МКПП, либо с 4-диапазонным «автоматом». Машина идет с фирменной системой полного привода AllGrip Pro и специальной настройкой раздаточной коробки, обеспечивающие пятидверному «Джимни» превосходные возможности на бездорожье.

Стоимость комплекта доработок для Suzuki Jimny Nomade объявят ближе к старту его живых продаж, намеченному на 1 июля этого года.

Фото:Suzuki

