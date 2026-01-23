Новый GR86 пойдет свои путем: сотрудничество Toyota и Mazda провалилось

В прошлом году японская пресса утверждала, что Toyota готовится объединить усилия с Mazda в области создания спортивных автомобилей.

Одним из первых проектов сотрудничества двух брендов должен был стать новый GR86, который избавится от родства с Subaru BRZ. Но, похоже, все пошло не по плану.

Утверждалось, что новое поколение Toyota GR86 будет базироваться на платформе Mazda MX-5 (Miata) свежей генерации.

Более того, один из главных инженеров «Мазды» якобы был отправлен в «Тойоту» еще в прошлом году. Однако теперь японские инсайдеры пишут, что партнерство «Тойоты» и «Мазды» (по крайней мере в этом проекте) провалилось.

Рендеры новых Mazda MX-5 и Toyota GR86

По словам журналистов, идея заключалась в том, смогут ли инженеры обеих компаний работать вместе, наладив углубленный технический обмен. Однако из-за несоответствия концепций Toyota GR86 и Mazda MX-5 (Miata) совместный проект вряд ли будет реализован.

Все дело в том, что GR86 должен быть 4-местным, тогда как MX-5 позиционируется как легкий 2-местный спортивный автомобиль. Очевидно, что даже если бы в последнем использовались компоненты GR86, разработанные для 4-местной машины, они были бы излишне тяжелыми.

Вероятнее всего, разработка нового поколения GR86 будет осуществляться собственными силами инженеров Toyota, а привлекать чужие платформы или силовые агрегаты на этот раз компания не будет.