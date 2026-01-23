ДомойАвтоновости сегодняНовый GR86 пойдет свои путем: сотрудничество Toyota и Mazda провалилось

Новый GR86 пойдет свои путем: сотрудничество Toyota и Mazda провалилось

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Компания «Тойота» будет разрабатывать новый GR86 собственными силами

6e3b0ce1039d91988e3b8016c1d5c2f0 1 1 1

В прошлом году японская пресса утверждала, что Toyota готовится объединить усилия с Mazda в области создания спортивных автомобилей. 

Одним из первых проектов сотрудничества двух брендов должен был стать новый GR86, который избавится от родства с Subaru BRZ. Но, похоже, все пошло не по плану.

Утверждалось, что новое поколение Toyota GR86 будет базироваться на платформе Mazda MX-5 (Miata) свежей генерации.

Более того, один из главных инженеров «Мазды» якобы был отправлен в «Тойоту» еще в прошлом году. Однако теперь японские инсайдеры пишут, что партнерство «Тойоты» и «Мазды» (по крайней мере в этом проекте) провалилось. 

81HdRrDrHxL. SL1422 1
Рендеры новых Mazda MX-5 и Toyota GR86

По словам журналистов, идея заключалась в том, смогут ли инженеры обеих компаний работать вместе, наладив углубленный технический обмен. Однако из-за несоответствия концепций Toyota GR86 и Mazda MX-5 (Miata) совместный проект вряд ли будет реализован.

Все дело в том, что GR86 должен быть 4-местным, тогда как MX-5 позиционируется как легкий 2-местный спортивный автомобиль. Очевидно, что даже если бы в последнем использовались компоненты GR86, разработанные для 4-местной машины, они были бы излишне тяжелыми. 

Вероятнее всего, разработка нового поколения GR86 будет осуществляться собственными силами инженеров Toyota, а привлекать чужие платформы или силовые агрегаты на этот раз компания не будет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Кроссовер Mitsubishi, за которым в Азии выстраивались очереди,...

Новый DS3 станет возвращением к истокам: элегантный, спортивный...

Самый маленький рамный внедорожник Toyota будет стоить менее...

Третье поколение самой непопулярной Toyota показалось на первых...

Надежность BMW изменилась в лучшую сторону, но люди...

Рестайлинговый грузовичок Hyundai Porter засняли на эвакуаторе

Короли прожорливости: 10 самых неэкономичных японских автомобилей

В Россию завезен самый выносливый автомобиль Honda

Новый инновационный японский скоростной поезд превзойдет все ожидания:...

Представлен новый автодом с комфортным и уютным жилым...

Mitsubishi не дают покоя лавры Toyota Hilux: его...

Какие японские автомобили самые безопасные – раскрыт список...

Уходящее поколение Toyota Hilux стало внедорожной микро-квартирой на...

5-дверный Suzuki Jimny сделали еще «внедорожнее»

Раскрыта цена на лимитированный суперпроизводительный Toyota GR Yaris

Самый производительный Lamborghini Urus доработали в Large Design

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+