Новые Mazda MX-5 и Toyota GR86 станут родственниками: Subaru в пролете

Текст: Алиса Шашкова
Toyota и Subaru начали сотрудничество в проекте спортивных купе GR86 и BRZ тринадцать лет назад. Оба автомобиля использовали одну и ту же платформу, а также оппозитный мотор «Субару». 

По новым слухам, пришедшим из Японии, в следующем поколении GR86 руководство Toyota не хочет иметь дело со своим давним партнером и уже нашла ему замену.

В последнем номере журнала «BestCarWeb» появились первые рендерные изображения новых Mazda MX-5 и Toyota GR86, которые должны в свежей генерации оказаться родственными моделями. 

Создание двух кардинально разных по своим форм-факторам автомобилей делает этот проект еще более интересным. Если Mazda MX-5 представляет собой родстер с открывающейся крышей, то Toyota GR86 – это классическое спортивное купе. 

Обложка свежего номера журнала BestCarWeb (сверху рендер новой Mazda MX-5, снизу – Toyota GR86)

Если верить спекуляциям в японской прессе, в первые месяцы этого года инженеры Mazda были отправлены в стан «Тойоты», чтобы начать совместные работы над своими проектами. 

Пока неясно будут ли обе машины пересекаться с точки зрения механической части. Ранее считалось, что свежая генерация Toyota GR86 получит под капот еще не представленный официально в серийном виде мотор G20E. Это 2-литровый двигатель, который сейчас существует только в виде концепта, и в теории способен развивать до 600 лошадиных сил. 

Как будет действовать Subaru, потенциально оставшийся не у дел, пока неясно. Но, скорее всего, компания продолжит развивать нынешний BRZ собственными силами, либо снимет эту модель с конвейера. 

Фото:BestCarWeb

