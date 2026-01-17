Популярный 9-местный бизнес-минивэн Toyota «прокачали» в Modellista

Недавно Toyota обновила минивэн Hiace до нового модельного года, а теперь комплект доработок для него подготовил ее официальный тюнинг-суббренд Modellista, который сделал машину еще стильнее.
Реформенный Hiace поступит в продажу в Японии в феврале. Изменения машины включат в себя новый набор светодиодных дневных ходовых огней, а также 7-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне.
Что касается тюнинг-вариантов этой модели, то Modellista готовит для реформенного Hiace сразу два комплекта улучшений – Version I и Version II.
Первое исполнение улучшает динамический облик автомобиля за счет новых светодиодных «противотуманок» и переднего сплиттера на бампере, а также аэродинамических боковых юбок, уменьшающих дорожный просвет на 50 мм, и спортивного бампера с одним выхлопным выводом.
Машине также достанется отделка из темного хрома на различных элементах кузова, а цена всего комплекта составит 229 тысяч 900 иен (примерно 113 тысяч рублей).
Альтернативный вариант (Version II) предложит для владельцев обновленного Hiace более агрессивный дизайн переднего бампера со сплиттером, а также новый боковой аэрообвес и другой задний бампер.
В арсенал машины войдут, как и в случае с первым боди-китом, 15-дюймовые 2-цветные легкосплавные колеса Kosei Bear Rock Nove. А цена такой версии составит 185 тысяч 900 иен (почти 92 тысячи рублей).
В обоих случаях докупать колесные диски придется дополнительно. Их цена в итоговую стоимость боди-кита не войдет.