Популярный 9-местный бизнес-минивэн Toyota «прокачали» в Modellista

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Представлена специальная версия нового Hiace от дочернего тюнинг-бренда Toyota

Недавно Toyota обновила минивэн Hiace до нового модельного года, а теперь комплект доработок для него подготовил ее официальный тюнинг-суббренд Modellista, который сделал машину еще стильнее. 

Реформенный Hiace поступит в продажу в Японии в феврале. Изменения машины включат в себя новый набор светодиодных дневных ходовых огней, а также 7-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне. 

Что касается тюнинг-вариантов этой модели, то Modellista готовит для реформенного Hiace сразу два комплекта улучшений – Version I и Version II.

Toyota Hiace Modellista Version I

Первое исполнение улучшает динамический облик автомобиля за счет новых светодиодных «противотуманок» и переднего сплиттера на бампере, а также аэродинамических боковых юбок, уменьшающих дорожный просвет на 50 мм, и спортивного бампера с одним выхлопным выводом. 

Машине также достанется отделка из темного хрома на различных элементах кузова, а цена всего комплекта составит 229 тысяч 900 иен (примерно 113 тысяч рублей).

Toyota Hiace Modellista Version II

Альтернативный вариант (Version II) предложит для владельцев обновленного Hiace более агрессивный дизайн переднего бампера со сплиттером, а также новый боковой аэрообвес и другой задний бампер.

В арсенал машины войдут, как и в случае с первым боди-китом, 15-дюймовые 2-цветные легкосплавные колеса Kosei Bear Rock Nove. А цена такой версии составит 185 тысяч 900 иен (почти 92 тысячи рублей). 

В обоих случаях докупать колесные диски придется дополнительно. Их цена в итоговую стоимость боди-кита не войдет.

Фото:Modellista

