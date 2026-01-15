Минивэн-бестселлер Toyota переходит в новый модельный год

Toyota продолжает дорабатывать свой популярный минивэн Hiace перед его плановой сменой поколения. Одним из финальных обновлений этой модели стал переход в новый модельный год, в котором «Тойота» улучшила машину с точки зрения дизайна, безопасности и наличия современных опций.

В новом модельном году Hiace приобрел светодиодные дневные ходовые огни (заглавное фото), делающие внешний вид машины более агрессивным, а также обзавелся доработанным интерьером.

Внутри минивэна уже с базовой комплектации установлена 7-дюймовая цифровая комбинация приборов и 8-дюймовый центральный сенсорный дисплей, а также появится подогрев передних сидений.

Кроме того, стартовые варианты реформенного Hiace будут предлагаться с системой помощи водителю Toyota Safety Sense и получат ряд дополнительных функций для более комплексной защиты, включая системы распознавания дорожных знаков и кругового обзора.

В механическую сторону модели изменения вноситься не будут до его планового перехода в следующую генерацию.

Цены на доработанный Toyota Hiace для Японии уже раскрыты. За новые минивэны там будут просить от 2 миллионов 860 тысяч до 4 миллионов 630 тысяч иен (1,4 – 2,3-миллиона рублей).

У дилеров на японском рынке модернизированные Hiace появятся 2 февраля.