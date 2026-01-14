ДомойАвтоновости сегодняНовейший гиперкар Bugatti тестируют в чуждой для него среде обитания

Новейший гиперкар Bugatti тестируют в чуждой для него среде обитания

Текст: Ростислав Архипов
Оказалось, что по глубокому снегу можно ездить даже на гиперкаре Bugatti

В конце декабря прошлого года мы публиковали фотографии прототипа нового гиперкара Bugatti Tourbillon, который застрял в снегу во время тестов.

Утверждалось, что машина испытывалась в Хорватии, на которую в последнее время пришлась сразу серия мощных снегопадов.

Казалось, что после этой неудачи Bugatti выберет более естественные условия для своего новейшего гиперкара, который даже еще поступил в производство – например, гоночные трассы в теплых странах. Но руководство автопроизводителя пошло наперекор обстоятельствам. 

Bugatti Tourbillon дрифтует на снегу

Недавно прототип VP1 был вновь замечен на еще более глубоком снегу, но на этот раз за его рулем оказался никто иной как Мате Римак – 37-летний изобретатель и основатель компании Rimac Automobili.

Bugatti Tourbillon дрифтует на снегу

В рамках совместного предприятия с Bugatti Римак лично участвует в разработке Tourbillon. И, как видно по кадрам с видео, опубликованном на его страницах в соцсетях, испытывает свое детище в нестандартных для него условиях – гарцуя по снегу. 

По словам Римака, с подходящими зимними шинами даже гиперкар мощностью 1800 лошадиных сил способен внушить своему владельцу, штурмующему снежные преграды, больше уверенности, что внедорожник, обутый в летние покрышки. 

Bugatti Tourbillon дрифтует на снегу

После того, как Tourbillon завершит тесты в снежных условиях, разработчики гиперкара переключат внимание на его дальнейшие доработки, кульминацией которых станут первые поставки таких машин покупателям. Их суммарный тираж составит всего 250 единиц. 

Фото:Соцсети

