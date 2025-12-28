Новый рамный внедорожник Kia против Toyota Prado ждет успеха пикапа Tasman 

Недавно стало известно, что Kia может ускорить разработку нового рамного внедорожника, построенного на базе пикапа Tasman, но теперь из стана корейского автопроизводителя поступают противоречивые комментарии на эту тему.

Руководство Kia выражало заинтересованность в создании внедорожника на базе Tasman. И один из ведущих инженеров, участвовавших в разработке пикапа подтвердил, что компания рассматривает возможность выпуска такого автомобиля, но есть одна проблема.

Как известно, Kia Tasman «провалился» в глобальных продажах. Спрос на машину в Австралии оказался примерно в 2 раза ниже ожидаемого. Впрочем, автомобиль неплохо чувствует себя на местном южнокорейском рынке.

Внедорожник на базе Kia Tasman (неофициальный рендер)

По словам главы австралийского офиса «Киа», давшего интервью местному порталу «Drive», новый рамный внедорожник компании, способный навязать борьбу Toyota Land Cruiser Prado и Ford Everest, появится только тогда, когда его соплатформенник Tasman добьется рыночного успеха. А пока загадывать на эту тему не стоит.

Напомним, Kia Tasman появился в продаже в начале 2025 года, а уже к концу лета машина доехала по «серому» импорту до России.

Сейчас количество предложений этого пикапа на нашем рынке превышает пять десятков объявлений. Цены на такие автомобили варьируются от 4,2 в базовой комплектации до 7,3-миллионов рублей во «внедорожной» модификации X-Pro.