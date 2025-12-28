ДомойАвтоновости сегодняНовый рамный внедорожник Kia против Toyota Prado ждет успеха пикапа Tasman 

Новый рамный внедорожник Kia против Toyota Prado ждет успеха пикапа Tasman 

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
cdf93c26 14e2 58af bd33 558a60f50000

Недавно стало известно, что Kia может ускорить разработку нового рамного внедорожника, построенного на базе пикапа Tasman, но теперь из стана корейского автопроизводителя поступают противоречивые комментарии на эту тему.

Руководство Kia выражало заинтересованность в создании внедорожника на базе Tasman. И один из ведущих инженеров, участвовавших в разработке пикапа подтвердил, что компания рассматривает возможность выпуска такого автомобиля, но есть одна проблема.

Как известно, Kia Tasman «провалился» в глобальных продажах. Спрос на машину в Австралии оказался примерно в 2 раза ниже ожидаемого. Впрочем, автомобиль неплохо чувствует себя на местном южнокорейском рынке. 

a20d19a4 173c 51d9 b1ad 3ca8af450000
Внедорожник на базе Kia Tasman (неофициальный рендер)

По словам главы австралийского офиса «Киа», давшего интервью местному порталу «Drive», новый рамный внедорожник компании, способный навязать борьбу Toyota Land Cruiser Prado и Ford Everest, появится только тогда, когда его соплатформенник Tasman добьется рыночного успеха. А пока загадывать на эту тему не стоит.

Напомним, Kia Tasman появился в продаже в начале 2025 года, а уже к концу лета машина доехала по «серому» импорту до России.

Сейчас количество предложений этого пикапа на нашем рынке превышает пять десятков объявлений. Цены на такие автомобили варьируются от 4,2 в базовой комплектации до 7,3-миллионов рублей во «внедорожной» модификации X-Pro.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle
ИСТОЧНИК:Drive

Читайте также:

Последние новости:

Toyota оказались автомобилями, в которых можно успешно хранить...

Xtura Class C: роскошный автодом на базе Mercedes,...

Новый компактный минивэн Nissan на базе Renault станет...

Новое поколение Nissan Altima показалось на реалистичных изображениях

Раскрыты самые безотказные немецкие кроссоверы: BMW обскакал Audi,...

Популярный корейский компакт-кроссовер не узнают в новом поколении

Прототип новейшего гиперкара Bugatti потерпел фиаско в неестественной...

Новое поколение внедорожника Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

Популярный минивэн Honda научили выглядеть как «классического американца»

В Дубае сфотографировали уникальный Pagani Huayra L’Ultimo

Koenigsegg разрабатывает кастомный Regera для одного важного в...

Коробка передач Toyota UA80 ломается без предупреждения: на...

Автодом Supertramp Megatron: хардкорный вездеход с уютным и...

В Японии показали, как может выглядеть рестайлинговый Toyota...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+