ДомойАвтоновости сегодняХардкорный внедорожник Kia против Toyota Land Cruiser может появиться раньше, чем все...

Хардкорный внедорожник Kia против Toyota Land Cruiser может появиться раньше, чем все думают

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2024 11 11 в 11.12.41

С выходом в продажу год назад пикапа Tasman корейский автопроизводитель Kia рассматривал эту модель в нескольких типах кузова, но пока остановился только на утилитарном варианте.

Машина оказалась не так хороша в продажах, что подтвердило руководство бренда. И как раз это обстоятельство может запустить цепочку событий, которая приведет к появлению на ее базе внедорожника, способного конкурировать с Toyota Land Cruiser.

Снимок экрана 2025 12 22 в 16.02.04
Kia Tasman 2025

Как сообщают корейские СМИ, топ-менеджмент Kia активно изучает возможность выпуска пикапа Tasman в новом варианте кузова – классический внедорожник.

Окончательное решение пока не принято, то руководство автопроизводителя склоняется к тому, чтобы расширить семейство «Тасман» машиной с закрытой грузовой платформой. 

Снимок экрана 2024 11 11 в 11.12.52
Внедорожник на базе Kia Tasman (спекулятивный рендер)

Ранее в интернете уже предполагали, как мог бы выглядеть такой автомобиль. Наиболее реалистичные рендеры публиковал независимый дизайнер «Theottle», на которых новый рамный внедорожник «Киа» сильно походил на оригинальный пикап спереди и по бокам, но не сзади (иллюстрации к этой статье). 

Если проекту действительно дадут «зеленый свет», то приводить в движение такой вездеход могли бы те же самые моторы, что положены Tasman. Это 2,5-литровый бензиновый турбированный ДВС на 281 л.с., а также 2,2-литровый турбодизель на 210 «скакунов». 

Список трансмиссий включил бы в себя 6-скоростную МКПП или 8-диапазонный «автомат». Привод можно было бы выбирать между задним или полным. 

Фото:Theottle, Kia

Читайте также:

Последние новости:

Этот автомобильный бренд сверг Subaru с трона самого...

Toyota готовит революцию в сегменте городских автомобилей с...

В Германии переделали российскую Lada в микроквартиру на...

Один из самых хорошо сохранившихся Ferrari Enzo в...

Загадка забытых на офисной парковке в Германии Lancia...

Полный провал: новый кроссовер Suzuki, который ввозили в...

Новая Toyota GR Celica может появится в автосалонах...

На продажу выставлен уникальный Nissan GT-R R35, переделанный...

Царь внедорожных минивэнов вернет звание бескомпромиссного «проходимца» в...

В Россию завезли полноприводный Mitsubishi, который стоит дешевле...

Главные мифы о моторном масле, в которые пора...

Кроссоверы Toyota, Nissan и VW лишились 5 звезд...

Новый электрический BMW X3 «взорвал» европейский рынок: машину...

Брата Kia Sportage от Hyundai ждут радикальные перемены...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+