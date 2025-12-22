Хардкорный внедорожник Kia против Toyota Land Cruiser может появиться раньше, чем все думают

С выходом в продажу год назад пикапа Tasman корейский автопроизводитель Kia рассматривал эту модель в нескольких типах кузова, но пока остановился только на утилитарном варианте.

Машина оказалась не так хороша в продажах, что подтвердило руководство бренда. И как раз это обстоятельство может запустить цепочку событий, которая приведет к появлению на ее базе внедорожника, способного конкурировать с Toyota Land Cruiser.

Kia Tasman 2025

Как сообщают корейские СМИ, топ-менеджмент Kia активно изучает возможность выпуска пикапа Tasman в новом варианте кузова – классический внедорожник.

Окончательное решение пока не принято, то руководство автопроизводителя склоняется к тому, чтобы расширить семейство «Тасман» машиной с закрытой грузовой платформой.

Внедорожник на базе Kia Tasman (спекулятивный рендер)

Ранее в интернете уже предполагали, как мог бы выглядеть такой автомобиль. Наиболее реалистичные рендеры публиковал независимый дизайнер «Theottle», на которых новый рамный внедорожник «Киа» сильно походил на оригинальный пикап спереди и по бокам, но не сзади (иллюстрации к этой статье).

Если проекту действительно дадут «зеленый свет», то приводить в движение такой вездеход могли бы те же самые моторы, что положены Tasman. Это 2,5-литровый бензиновый турбированный ДВС на 281 л.с., а также 2,2-литровый турбодизель на 210 «скакунов».

Список трансмиссий включил бы в себя 6-скоростную МКПП или 8-диапазонный «автомат». Привод можно было бы выбирать между задним или полным.