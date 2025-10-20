Раскритикованный Honda Prelude получит версию Type R мощностью свыше 350 л.с.

Возрожденное купе Honda Prelude собрало большое количество заказов с момента своего запуска, но недавно было раскритиковано первыми покупателями за «слабую» динамику (разгон от 0 до 100 км/ч).

Оказалось, что новый «Прелюд» оказался даже медленнее, чем семейный минивэн Honda StepWGN.

Впрочем, на днях появились сообщения из Японии о том, что «Хонда» тайно работает над новым Prelude Type R, который должен получить более производительную гибридную систему.

Рендер нового Honda Prelude Type R

Согласно информации, раскрытой инсайдерами, вариант Prelude Type R Performance будет основан на 2-литровом турбомоторе VTEC, используемым актуальным Civic Type R. Максимальная мощность такой системы должна превысить отметку в 350 лошадиных сил.

Японские СМИ утверждают, что проект Prelude Type R позиционируется как купе класса GT. В отличие от Civic Type R, который фокусируется исключительно на динамике и управляемости, эта модель будет сочетать в себе высокую динамику с комфортом повседневной езды.

Впрочем, сама «Хонда» пока не спешит анонсировать новую версию «Прелюд» даже несмотря на острую критику этой модели в ее классическом исполнении.