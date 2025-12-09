Молодой миллионер нанял кран, чтобы поднять свой Ferrari на балкон. Ему негде было припарковаться

Автовладельцы сильно страдают от нехватки парковок в оживленных городах Европы. И порой эта неприятность заставляет некоторых идти на экстраординарные меры в попытке найти для своей машины место.

Когда высота не помеха

Молодой миллионер из Австрии Амар Дезич, владеющий несколькими дорогими суперкарами, пытался найти для своего нового Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Edition стоимостью 400 тысяч долларов (более 30 миллионов рублей) дополнительное место в паркинге.

Бизнесмен Амар Дезич со своим Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Edition

Когда это ему не удалось, мужчина проявил креативность и использовал свои средства, чтобы нанять подъемный кран.

На кадрах с видео, опубликованного в интернете, видно, как спецтехника поднимает дорогостоящий Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Edition прямиком на балкон съемной квартиры бизнесмена, где машина по словам очевидцев простояла несколько дней.

Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Edition поднимают на балкон квартиры австрийского бизнесмена

Когда об этом узнал владелец апартаментов, он попросил своего обеспеченного квартиранта вернуть машину на землю, что в итоге было оперативно сделано.

По словам обладателя редкого и очень дорогого Ferrari 296 GTB, подъем краном этого суперкара на балкон-террасу многоквартирного дома и обратно обошелся ему в тысячи евро, но конкретная сумма, на которую пришлось раскошелиться бизнесмену, названа не была.

Не только в Австрии

Это не единственный случай, когда людям приходит идея парковать свои машины на балконах собственных квартир.

Rolls-Royce, поднятый на 44-й этаж в Китае

В начале этого года мы рассказывали о том, как китайский миллиардер поднял новый Rolls-Royce стоимостью примерно 420 тысяч долларов (32 миллиона рублей), в свой пентхаус на 44-й этаж, чтобы любоваться им, когда он находится дома.