Китайский миллиардер захотел припарковать свой Rolls-Royce Ghost внутри квартиры на 44 этаже. У него это получилось

Наличие крупной суммы денег способно решить практически любые вопросы, особенно когда речь заходит о прихотях некоторых богачей.

Иногда им приходит в голову странная идея припарковать очень ценные для них машины рядом с собой в пентхаусах. Но как реализовать эту смелую задумку?

В Китае местный миллиардер реализовал ее со своим роскошным лимузином Rolls-Royce Ghost, доставив машину в свою квартиру на 44-м этаже с помощью подъемного крана.

Rolls-Royce Ghost доставляют на 44 этаж в Китае (соцсети)

Автомобиль, стоимость которого составляет около 420 тысяч долларов (43 миллиона рублей), аккуратно поместили в железную клетку, а затем с помощью башенного крана отправили ее прямиком в пентхаус владельца.

Rolls-Royce Ghost доставляют на 44 этаж в Китае (соцсети)

Внутри машину встретила целая бригада рабочих, которые помогли отцепить 2,7-тонный лимузин от креплений и выставить его на почетное место на террасе, где теперь роскошная 4-дверка будет оставаться вместо того, чтобы ездить по дорогам или храниться в вентилируемом гараже.

Напомним, Rolls-Royce Ghost является одним из самых престижных автомобилей в мире. Минимальная цена таких машин составляет порядка 370 тысяч долларов или 38 миллионов рублей по нынешнему курсу.