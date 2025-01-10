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Китайский миллиардер захотел припарковать свой Rolls-Royce Ghost внутри квартиры на 44 этаже. У него это получилось

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Наличие крупной суммы денег способно решить практически любые вопросы, особенно когда речь заходит о прихотях некоторых богачей. 

Иногда им приходит в голову странная идея припарковать очень ценные для них машины рядом с собой в пентхаусах. Но как реализовать эту смелую задумку?

В Китае местный миллиардер реализовал ее со своим роскошным лимузином Rolls-Royce Ghost, доставив машину в свою квартиру на 44-м этаже с помощью подъемного крана. 

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Rolls-Royce Ghost доставляют на 44 этаж в Китае (соцсети)

Автомобиль, стоимость которого составляет около 420 тысяч долларов (43 миллиона рублей), аккуратно поместили в железную клетку, а затем с помощью башенного крана отправили ее прямиком в пентхаус владельца. 

Копия Rolls Royce hoisted 1 1
Rolls-Royce Ghost доставляют на 44 этаж в Китае (соцсети)

Внутри машину встретила целая бригада рабочих, которые помогли отцепить 2,7-тонный лимузин от креплений и выставить его на почетное место на террасе, где теперь роскошная 4-дверка будет оставаться вместо того, чтобы ездить по дорогам или храниться в вентилируемом гараже. 

Напомним, Rolls-Royce Ghost является одним из самых престижных автомобилей в мире. Минимальная цена таких машин составляет порядка 370 тысяч долларов или 38 миллионов рублей по нынешнему курсу. 

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Фото:Соцсети

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