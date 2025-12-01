ДомойАвтоновости сегодняКультовый компактный немецкий хэтчбек признали лучшим автомобилем для семей — он обскакал...

Культовый компактный немецкий хэтчбек признали лучшим автомобилем для семей — он обскакал Skoda и Volvo

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия vw polo best used car 1042418357 1

Бестселлер немецкого автопроизводителя Volkswagen – хэтчбек Polo – оказался лучшим подержанным автомобилем для семей в 2025 году по версии авторитетного британского журнала «CarWow». 

5-дверке удалось обойти множество фаворитов в этом сегменте, в том числе оказаться впереди более очевидных соперников в лицах Skoda и Volvo.

Копия 50 volkswagen polo review 1
Volkswagen Polo 2025

Жюри похвалило «Поло» за его невероятно просторный салон, привлекательный внешний вид и обилие современных технологий, а также отметили, что машина намного комфортнее своего прямого оппонента Ford Fiesta.

В число других плюсов Volkswagen Polo, позволивших ему одержать победу в рейтинге лучших семейных машин в 2025 году, вошли: проверенный временем двигатель (мотор празднует 50-летний юбилей), доступность в обслуживании и объемный багажник для такого компактного кузова (351-литр с поднятыми сиденьями и 1125-литров со сложенными). 

Копия VW Polo interior 1
Интерьер Volkswagen Polo

Ранее это же издание выбрало в качестве «Автомобиля года» китайский кроссовер Chery Tiggo 8, а «Автомобильным брендом года» назвали еще одну «поднебесную» марку Jaecoo. Она, напомним, входит в состав концерна Chery Automobile.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Volkswagen Media, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Королем выносливости среди новых кроссоверов оказался не Toyota...

Новое поколение Toyota Yaris обещает удивить дизайном в...

Автомобили, которые могут обанкротить владельца ремонтом после 160...

Бюджетный минивэн Honda Step WGN в Таиланде оказался...

Японские и корейские среднеразмерные кроссоверы оказались самыми экономичными...

Следующее поколение Hyundai Tucson будет выглядеть как уменьшенный...

Range Rover певца Джорджа Майкла продали по цене...

Самый культовый внедорожник Mitsubishi вернется на рынок в...

Mitsubishi Delica следующего поколения окажется футуристичнее, крупнее и...

Audi может вернуть в обойму хэтчбек A2: как...

Новейший флагманский минивэн Nissan будет стоить в Японии...

Один модельный год Toyota RAV4 лучше избегать любой...

Новый Nissan Serena может дебютировать уже в середине...

Популярная дешевая рабочая лошадка Toyota показана неофициально в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+