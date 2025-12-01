Культовый компактный немецкий хэтчбек признали лучшим автомобилем для семей — он обскакал Skoda и Volvo

Бестселлер немецкого автопроизводителя Volkswagen – хэтчбек Polo – оказался лучшим подержанным автомобилем для семей в 2025 году по версии авторитетного британского журнала «CarWow».

5-дверке удалось обойти множество фаворитов в этом сегменте, в том числе оказаться впереди более очевидных соперников в лицах Skoda и Volvo.

Volkswagen Polo 2025

Жюри похвалило «Поло» за его невероятно просторный салон, привлекательный внешний вид и обилие современных технологий, а также отметили, что машина намного комфортнее своего прямого оппонента Ford Fiesta.

В число других плюсов Volkswagen Polo, позволивших ему одержать победу в рейтинге лучших семейных машин в 2025 году, вошли: проверенный временем двигатель (мотор празднует 50-летний юбилей), доступность в обслуживании и объемный багажник для такого компактного кузова (351-литр с поднятыми сиденьями и 1125-литров со сложенными).

Интерьер Volkswagen Polo

Ранее это же издание выбрало в качестве «Автомобиля года» китайский кроссовер Chery Tiggo 8, а «Автомобильным брендом года» назвали еще одну «поднебесную» марку Jaecoo. Она, напомним, входит в состав концерна Chery Automobile.