Кроссовер Chery назвали «Лучшим автомобилем Великобритании»: он обскакал Skoda Kodiaq

Портал «Carwow», известный своими интересными выпусками на YouTube на автомобильную тематику, опубликовал победителя собственной премии «Лучший автомобиль Великобритании». Неожиданно для многих им оказался китайский кроссовер компании Chery.

Звание «Автомобиля года» в Туманном Альбионе было отдано модели Chery Tiggo 8. Большой «поднебесный» паркетник обошел в конкурентной борьбе чешский Skoda Kodiaq. Последний заметно превзошел своего китайского аналога в цене и из-за этого уступил ему по итоговой сумме баллов.

Chery Tiggo 8

По мнению жюри, «Тигго 8» стал «Лучшим автомобилем в Великобритании» в 2025 году благодаря своей универсальности, технологичности и очень низкой цене в сравнении со всеми конкурентами.

Британские дилеры Chery продают такие 7-местные SUV по цене от 28 тысяч 545 фунтов стерлингов (от 3-миллионов рублей по актуальному курсу).

Мэт Уотсон, директор по контенту «Carwow», заявил: «Tiggo 8 – один из тех автомобилей, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.

Это кроссовер премиум-класса с большим количеством места для семи пассажиров, современной гибридной системой, всем необходимым и богатым оснащением, которое можно только пожелать. И при этом он стоит примерно столько же, сколько любой европейский хэтчбек. Машина невероятно хороша по соотношению цены и качества и ощущается гораздо круче, чем просто семейный кроссовер».

Chery Tiggo 8

В Британии Chery Tiggo 8 продают с 1,5-литровым бензиновым мотором, сопряженным с электрическим двигателем. Мощность системы равна 201 лошадиной силе.

В комбинированном варианте максимальная дальнобойность машины достигает 1230 км, а исключительно на электрической тяге такие кроссоверы проезжают до 90 километров.