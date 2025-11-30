Популярная дешевая рабочая лошадка Toyota показана неофициально в новом поколении

ДомойАвтоновости сегодняПопулярная дешевая рабочая лошадка Toyota показана неофициально в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
Недавно мы писали о том, что Toyota провела обновление своей популярной модели Probox. Автомобиль находится в строю с начала 2002 года, а его последняя итерация вышла в далеком 2014-м. Несмотря на небольшой рестайлинг, состоявшийся меньше недели назад, в будущем этот универсал ждет более крупная модернизация.

По каким канонам она может пройти недавно показал инсайдерский японский портал «Goo-net». Его штатные дизайнеры подготовили первый рендер нового Probox, судя по которому знаменитый недорогой японский «сарай» примерит более строгую внешность.

Машина на единственном компьютерном изображении сохранила общий облик в сравнении с предшественником, но в деталях выглядит как совершенно другой автомобиль. 

Рендер нового поколения Toyota Probox

Виртуальному универсалу достались совершенно новые фары, рельефные боковины, строгие линии кузова, пластиковые накладки на колесных арках, бамперах и дверях, а также другая решетка радиатора.

Какие перемены могут ждать «технику» машины сейчас сказать сложно. Японские журналисты полагают, что в свежей генерации Probox избавится от неэлектрифицированной версии на базе 1,5-литрового ДВС мощностью 109 лошадиных сил в пользу безальтернативного гибрида, выдающего 100 л.с. Не исключен вариант, при котором у нового «Пробокса» появится в том числе полноценная электрическая модификация.

Дебютировать универсал, по слухам, может уже в течение 2026 года. 

Фото:Goo-net

