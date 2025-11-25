ДомойАвтоновости сегодняToyota обновила свой просторный и доступный универсал

Toyota обновила свой просторный и доступный универсал

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
251125 30148 15 7jKF7

Toyota представила на японском авторынке рестайлинговую версию коммерческого фургона Probox. Второе поколение этой модели дебютировало в 2014 году и не обновлялось более 10 лет. Но теперь пришло время сделать его более современным.

Toyota оснастила реформенный Probox системой помощи водителю Toyota Safety Sense+ 3.0, включающей более комплексную и продвинутую технологию предотвращения столкновений (в том числе при поворотах налево и направо). 

251125 30148 17 yoTOw 1
Обновленный Toyota Probox

В арсенал машины вошел круиз-контроль, система удержания в пределах полосы движения LTA и система автоматического переключения дальнего света AHB.

Внешне Probox не поменялся, но его интерьер все же прошел через небольшую модернизацию. Внутри появилась 7-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем, руль приобрел новые кнопки управления, а опционально для сидений автомобиля предусмотрели новые чехлы, уменьшающие накопление грязи на спинках кресел. 

251125 30148 16 WuGH9 1
Интерьер обновленного Toyota Probox

Реформенный Probox лишился младшего 1,3-литрового бензинового мотора, предлагая более мощный 1,5-литровый «атмосферник» и 1,5-литровый гибрид.

Средний уровень потребления топлива последним, согласно паспортным характеристикам, составляет всего 3,6-литра бензина на 100 км.

Ценник на автомобиль также вырос. Теперь минимальная комплектация «Пробокс» стоит в Японии от 2 миллионов 261 тысячи 600 иен (1 миллион 142 тысячи рублей). Прибавка составила 343 тысячи 200 иен (173 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Новый Subaru Levorg поразит агрессивным миджем

Воры в Канаде обожают Toyota RAV4 и это...

Бюджетный спорткар Suzuki с кофейным названием вернется в...

Следующий Mitsubishi Outlander может оказаться серийным воплощением концепта...

Новый Kia Sorento обещает утереть нос китайским конкурентам

Японский кроссовер-бестселлер Toyota Harrier скоро изменится до неузнаваемости

Лучшей маркой кроссоверов оказалась не Toyota и даже...

Возрожденная Toyota Celica удивит футуристичной внешностью суперкара

Знаменитый раллийный Ford Escort WRC из 90-х уйдет...

Единственный в мире полицейский Toyota Crown Sport показали...

Mercedes-Benz S-Class нового поколения: как он будет выглядеть

5-метровый кроссовер Toyota Grand Highlander показался в новом...

Разоблачение нашумевшего слуха: подголовники автомобилей не предназначены для...

Двигатель Mazda Skyactiv-G назвали одним из самых крепких...

Новый Honda HR-V e:HEV испытали в «Лосином тесте»

Раскрыт Volkswagen, который роскошнее, чем Mercedes-Benz, но при...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+