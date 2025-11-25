Toyota обновила свой просторный и доступный универсал

Toyota представила на японском авторынке рестайлинговую версию коммерческого фургона Probox. Второе поколение этой модели дебютировало в 2014 году и не обновлялось более 10 лет. Но теперь пришло время сделать его более современным.

Toyota оснастила реформенный Probox системой помощи водителю Toyota Safety Sense+ 3.0, включающей более комплексную и продвинутую технологию предотвращения столкновений (в том числе при поворотах налево и направо).

Обновленный Toyota Probox

В арсенал машины вошел круиз-контроль, система удержания в пределах полосы движения LTA и система автоматического переключения дальнего света AHB.

Внешне Probox не поменялся, но его интерьер все же прошел через небольшую модернизацию. Внутри появилась 7-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем, руль приобрел новые кнопки управления, а опционально для сидений автомобиля предусмотрели новые чехлы, уменьшающие накопление грязи на спинках кресел.

Интерьер обновленного Toyota Probox

Реформенный Probox лишился младшего 1,3-литрового бензинового мотора, предлагая более мощный 1,5-литровый «атмосферник» и 1,5-литровый гибрид.

Средний уровень потребления топлива последним, согласно паспортным характеристикам, составляет всего 3,6-литра бензина на 100 км.

Ценник на автомобиль также вырос. Теперь минимальная комплектация «Пробокс» стоит в Японии от 2 миллионов 261 тысячи 600 иен (1 миллион 142 тысячи рублей). Прибавка составила 343 тысячи 200 иен (173 тысячи рублей по нынешнему курсу).