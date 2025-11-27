У бюджетника Toyota Starlet вот-вот появится современный преемник по цене Lada Granta

Toyota готовится к премьере преемницы хэтчбека Starlet. На это указывает сразу несколько авторитетных японских СМИ, утверждающих, что машина вышла на завершающую стадию разработки и вскоре будет показана вживую.

По данным журнала «BestCarWeb», новый «Старлет» будет предлагаться в нескольких версиях. Первая – традиционная 5-дверка и вторая – «заряженный» хэтчбек от Gazoo Racing.

Рендер новой Toyota Starlet

Автомобиль получит компактные размеры кузова, которые обеспечат ему легкость и позволят оснастить машину малообъемными двигателями. Причем как в гражданской, так и оспортивленной модификации GR.

Ожидается, что длина новой 5-дверки «Тойоты» будет равна 3,8-метрам, ширина – 1,7-метрам, а высота – 1,5-метрам. Колесная база составит примерно 2,4-метра, а масса 980 кг.

Приводить в движение возрожденный хэтчбек Starlet будет 1,3-литровый бензиновый «наддувный» двигатель, развивающий примерно 135 л.с. Ассистировать этому мотору предстоит как шестиступенчатой механической коробке передач, так и восьмискоростному «автомату».

Рендер новой Toyota GR Starlet

На полноприводную систему можно не рассчитывать – машина заявлена как исключительно переднеприводный хэтчбек.

Ожидается, что премьера нового Toyota Starlet может состояться уже в 2026 году. Крайним сроком его дебюта называют 2027-й.

Что касается потенциальной цены, то за машину, по слухам, будут просить в начальной версии от 2,5-миллиона иен, что эквивалентно сумме в 1,2-миллиона рублей. Примерно за эти деньги сегодня в России среди новых машин можно купить только Lada Granta в комплектациях Life и #CLUB EnjoY.