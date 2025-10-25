ДомойАвтоновости сегодняБыстрый и недорогой хэтчбек Toyota Starlet вернется в строй в 2027 году

Быстрый и недорогой хэтчбек Toyota Starlet вернется в строй в 2027 году

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
30 s meisya 16 2

Toyota завершила производство пятого поколения модели Starlet (EP91) в 1999 году. Машина была очень популярна в амплуа компактного спортивного хэтчбека и может воскреснуть ближе к концу нынешнего десятилетия.

Новый Starlet разработает ателье Gazoo Racing и будет опираться в этом проекте на архитектуру TNGA-B. Автомобиль будет позиционироваться как более доступная и компактная версия модели GR Yaris.

От автомобиля ждут длины около 3,8-метров и переднего привода, который позволит сделать GR Starlet легче родственного GR Yaris примерно на 300 кг.

30 s meisya 16 1 1
Неофициальный рендер нового хэтчбека Toyota GR Starlet

Новинка Toyota может получить современный дизайн с продвинутым аэродинамическим обвесом, включающим в себя специальные накладки на бамперах и колесных арках. 

Японская пресса полагает, что «заряженный» 5-дверный хэтчбек «Тойоты» будет оснащаться 1,3-литровым 3-цилиндровым рядным турбомотором. Его мощность пока не раскрывается, но, скорее всего, отдача двигателя превысит отметку в 150 лошадиных сил.

1 6 liter 3 cylinder turbo charged 260hp toyota yaris engine v0
1,3-литровый турбомотор Toyota GR Yaris

Ассистировать ДВС предстоит механической трансмиссии на шесть ступеней. 

О стоимости машины пока загадывать рано. Впрочем, ряд японских СМИ пишет о том, что минимальная цена автомобиля может составить примерно 2 миллиона 500 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту сейчас это около 1,3-миллиона рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Новая «Годзилла» от Nissan переберется на альтернативную тягу

Новое поколение бестселлера Sandero Stepway разжилось свежими подробностями

Раскрыты возможные сроки перезапуска культового спорткара Honda NSX

Преемник культового мини-внедорожника Mitsubishi снова в повестке

Лучшему автомобилю Японии добавили ретро-стиля

Новый Nissan на замену Renault Duster готовится к...

Новый нетривиальный кроссовер Honda показан в виртуальном виде

Suzuki хочет выпустить новый маленький кроссовер Y43 для...

Новый спортивный автомобиль Subaru уже не за горами

Audi Q7 третьего поколения удивит эффектной внешностью

У машин только трех автомобильных марок есть шанс...

Полностью электрический минивэн Sharp от производителя микроволновок появится...

«АвтоВАЗ» скоро выпустит семейную Lada на 7 мест,...

У Toyota скоро появится два новых электрических «вседорожника»

Единственный в своем роде пикап Mercedes оценили в...

Редкий экс-военный внедорожник Land Rover 101 Forward Control...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+