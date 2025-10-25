Быстрый и недорогой хэтчбек Toyota Starlet вернется в строй в 2027 году

Toyota завершила производство пятого поколения модели Starlet (EP91) в 1999 году. Машина была очень популярна в амплуа компактного спортивного хэтчбека и может воскреснуть ближе к концу нынешнего десятилетия.

Новый Starlet разработает ателье Gazoo Racing и будет опираться в этом проекте на архитектуру TNGA-B. Автомобиль будет позиционироваться как более доступная и компактная версия модели GR Yaris.

От автомобиля ждут длины около 3,8-метров и переднего привода, который позволит сделать GR Starlet легче родственного GR Yaris примерно на 300 кг.

Неофициальный рендер нового хэтчбека Toyota GR Starlet

Новинка Toyota может получить современный дизайн с продвинутым аэродинамическим обвесом, включающим в себя специальные накладки на бамперах и колесных арках.

Японская пресса полагает, что «заряженный» 5-дверный хэтчбек «Тойоты» будет оснащаться 1,3-литровым 3-цилиндровым рядным турбомотором. Его мощность пока не раскрывается, но, скорее всего, отдача двигателя превысит отметку в 150 лошадиных сил.

1,3-литровый турбомотор Toyota GR Yaris

Ассистировать ДВС предстоит механической трансмиссии на шесть ступеней.

О стоимости машины пока загадывать рано. Впрочем, ряд японских СМИ пишет о том, что минимальная цена автомобиля может составить примерно 2 миллиона 500 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту сейчас это около 1,3-миллиона рублей.