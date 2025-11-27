Hyundai Tucson не узнают в новом поколении

ДомойАвтоновости сегодняHyundai Tucson не узнают в новом поколении



Текст: Алексей Шмидт
would you roll in the new 2027 hyundai tucson if it looked like this 5 1

Компания Hyundai завершает подготовку к премьере нового поколения своего кроссовера-бестселлера Tucson. Машина, которая является прямым конкурентом Toyota RAV4, продолжает обкатываться на дорогах общего пользования, но каждый раз кузов прототипов облачен в камуфляж.

На рендерах, опубликованных дизайнером «AutoYa», Tucson показан без какой-либо маскировки. И заметным образом отличается от автомобиля, который сейчас можно найти в автосалонах.

would you roll in the new 2027 hyundai tucson if it looked like this 4 1
Рендер нового поколения Hyundai Tucson

Автор спекулятивных изображений полагает, что в новой генерации компактный «паркетник» Hyundai отличится совершенно другим оформлением передней части кузова и кормы, а также получит переработанные боковины.

По дизайну автомобиль будет больше напоминать родственный Santa Fe, который в свежем поколении получил угловатую форму.

3 1 3
Рендер интерьера нового Hyundai Tucson

Интерьер Tucson в новой генерации претерпит, пожалуй, самые серьезные изменения в истории. Переделке подвергнется все, что только можно, от рулевого колеса до сидений, дверных карт, центрального тоннеля, а также экранов цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Причем последняя будет работать от операционной системы Hyundai Pleos Connect и повторит по интерфейсу современные смартфоны. 

w1200 yichecar 522502737951672.jpg
Тестовый прототип нового Hyundai Tucson

Ожидается, что новый Tucson значительно улучшит свои ходовые качества и курсовую устойчивость, а также обзаведется усовершенствованной платформой и расширенным оснащением.

Силовая установка нового Tucson, по слухам, будет модернизирована с акцентом на экологичность. Основу составит 1,6-литровый бензиновый турбогибрид и подключаемый гибрид (PHEV).

Также ожидается появление «заряженной» версии Tucson N Hybrid. Это будет высокопроизводительный кроссовер с доработанным двигателем и подвеской, заточенной под управляемость.

Премьера нового Hyundai Tucson, по слухам, состоится в середине 2026 года. 

Фото:AutoYa.info, соцсети

