Hyundai хочет выпустить 300-сильный Tucson

Корейский автопроизводитель Hyundai близок к премьере нового поколения кроссовера Tucson. Пятая генерация этого популярного «паркетника» должна дебютировать во второй половине 2026 года. И у нее с большой долей вероятности будет «заряженная» версия от ателье «N».

Цифровой дизайнер «Gotcha Cars» подготовил первое изображение такого автомобиля (заглавное фото), а корейская пресса опубликовала об этом проекте свежие слухи.

Двигатель Hyundai N Turbo

Предполагается, что новый Tucson N отличится от обычной версии более продвинутым обвесом, который включит в себя другие бамперы и боковые юбки с оранжевыми акцентами, а также специальными колесными дисками с яркими тормозными суппортами.

По информации инсайдеров, оснастить новый Tucson N собираются гибридной системой, использующей в своей основе 1,6-литровый бензиновый турбомотор. Максимальная мощность силовой установки должна превысить 300 лошадиных сил.

Гибридная система Hyundai

Кроме того, ожидается, что этот тандем ДВС и электромотора будет поддерживать технологию e-AWD благодаря установленному на задней оси дополнительному электродвигателю, став первой полноприводной моделью ателье «N».

Дебют «заряженного» Hyundai Tucson может состояться практически сразу после премьеры обычной версии этой модели пятого поколения, запланированной на середину 2026 года.