Японец расхвалил и раскритиковал Lada Niva: это уже второй его российский внедорожник

В Японии с интересом относятся к российским автомобилям. Чего только стоит невероятный ажиотаж, наблюдавшийся на внедорожник «УАЗ Хантер», о котором писал Daily-Motor четыре года назад.

Но с недавних пор японцы проявляют интерес и к моделям Lada, в частности к классическому внедорожнику Lada Niva. Одного из владельцев таких машин журналистам издания «Goo-Net» удалось подловить на мероприятии «GFGS CarLife» в городке Яхико, где была организована выставка различных автомобилей.

Lada Niva 2015 года выпуска японца

По словам обладателя «Нивы» 2015 года выпуска, он приобрел ее на аукционе два года назад по невысокой цене и сейчас души не чает в своем автомобиле.

Что еще интереснее, это уже вторая Niva этого жителя «Страны восходящего солнца», поэтому он успел сделать свои выводы о российском внедорожнике.

Lada Niva 2015 года выпуска японца

Из минусов японский владелец «Нивы» отметил не самый высокий ездовой комфорт, «шумность» и проблемы с поиском запчастей для планового обслуживания, а из плюсов отсутствие каких-либо технических неисправностей.

Lada Niva 2015 года выпуска японца

Расход топлива внедорожника, по его подсчетам, составляет около 8-9-литров бензина на 100 км, а система полного привода позволяет легко передвигаться по дорогам, когда они завалены снегом, делая этот вариант машины не только дешевым, но еще и практичным.

Следующим шагом для обладателя российского внедорожника станет перекраска кузова автомобиля в более интересный цвет, поскольку нынешний уже кажется японцу немного скучноватым.