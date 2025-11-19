Японец расхвалил и раскритиковал Lada Niva: это уже второй его российский внедорожник

В Японии с интересом относятся к российским автомобилям. Чего только стоит невероятный ажиотаж, наблюдавшийся на внедорожник «УАЗ Хантер», о котором писал Daily-Motor четыре года назад.
Но с недавних пор японцы проявляют интерес и к моделям Lada, в частности к классическому внедорожнику Lada Niva. Одного из владельцев таких машин журналистам издания «Goo-Net» удалось подловить на мероприятии «GFGS CarLife» в городке Яхико, где была организована выставка различных автомобилей.
По словам обладателя «Нивы» 2015 года выпуска, он приобрел ее на аукционе два года назад по невысокой цене и сейчас души не чает в своем автомобиле.
Что еще интереснее, это уже вторая Niva этого жителя «Страны восходящего солнца», поэтому он успел сделать свои выводы о российском внедорожнике.
Из минусов японский владелец «Нивы» отметил не самый высокий ездовой комфорт, «шумность» и проблемы с поиском запчастей для планового обслуживания, а из плюсов отсутствие каких-либо технических неисправностей.
Расход топлива внедорожника, по его подсчетам, составляет около 8-9-литров бензина на 100 км, а система полного привода позволяет легко передвигаться по дорогам, когда они завалены снегом, делая этот вариант машины не только дешевым, но еще и практичным.
Следующим шагом для обладателя российского внедорожника станет перекраска кузова автомобиля в более интересный цвет, поскольку нынешний уже кажется японцу немного скучноватым.