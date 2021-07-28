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«УАЗ Хантер» стал хитом в Японии. Его не успевают завозить из России

От: Алексей Шмидт
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Частная фирма Autoriesen, занимающаяся продажей в Японии автомобилей различных марок, сообщила об ажиотажном спросе на российские внедорожники «УАЗ Хантер». По словам представителя компании, автомобиль стал настолько популярен среди японцев, что импортеру пришлось организовать очередь и открыть прием заказов на эту модель. 

Привозить «Хантеры» в Японию начали еще три года назад, но спрос на него резко вырос только недавно с бумом активного отдыха и старых автомобилей. 

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При этом представители Autoriesen предупреждают своих клиентов, что несмотря на внешнее сходство с местными Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser, с точки зрения надежности «УАЗ» сильно уступает им в этом показателе. 

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«Это новый автомобиль, с которым нужно обращаться как со старым. В отличие от современных машин здесь нет практически ни одного индикатора с предупреждением, поэтому необходимо следить за температурой в моторном отсеке, а также обращать внимание на запахи, звуки и работу двигателя», – заявляют в Autoriesen. 

В случае поломок компания оперативно привозит запчасти, а также предоставляет гарантию на двигатель и трансмиссию в 1 год или 20 тысяч километров пробега. 

С точки зрения «техники» продаваемые в Японии «Хантеры» ничем не отличаются от российских за исключением наличия у них кондиционеров, которые устанавливает сам импортер по желанию клиента.

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