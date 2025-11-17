Назван японский спорткар, который обесценивается даже медленнее, чем Toyota Corolla

Спорткары обычно не совсем те автомобили, когда речь заходит о сохранении денег. Однако одна японская производительная модель бросает вызов этому стереотипу.

В то время как среднестатистические спортивные купе-автомобили имеют тенденцию быстро терять в цене, эта машина удерживает первоначальную стоимость настолько хорошо, что фактически обесценивается медленнее, чем эталонный автомобиль массового класса Toyota Corolla.

Согласно официальной статистике, раскрытой аналитиками «CarEdge», Toyota GR Supra является самым ликвидным автомобилем в сегменте спорткаров.

Toyota GR Supra актуального поколения

По подсчетам аналитиков, за первый год владения это спортивное купе амортизирует всего на 2% – до 98%. Спустя 3 года машина сохраняет 81% от своей начальной цены, через 5 лет – 77%, а через 7 лет – 73%.

Для сравнения, остаточная цена Toyota Corolla за 5 лет владения составляет 76%, что даже хуже, чем в случае с Toyota GR Supra.

Что еще интереснее, BMW Z4, на котором фактически базируется актуальная GR Supra, обесценивается гораздо более агрессивно, теряя за пять лет 40% своей стоимости.

Рендер Toyota GR Supra нового поколения

Ранее сообщалось, что Toyota уже работает на свежей «Супрой», которая, по слухам, будет создана исключительно усилиями японской компании.

Машину собираются представить ориентировочно в 2027 году и наделить ее новейшей мягко-гибридной силовой установкой.