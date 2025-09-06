Новая Toyota GR Supra будет исконно японским автомобилем

Символ высокопроизводительного суббренда Toyota Gazoo Racing – купе Supra – готово к переходу в следующее поколение. Премьеру реформенного спортивного автомобиля ждут в 2027 году, в котором он может вновь стать исконно японской моделью.

Актуальная Supra основана на совместной разработке с BMW и ее родстером Z4, но если верить инсайдерским утечкам, вскоре все изменится.

Ожидается, что следующая «Супра» будет переосмыслена как спортивный автомобиль с более изысканным внешним видом, технической стороной, разработанной исключительно инженерами «Тойоты», а также мощным инновационным мотором.

Рендер новой Toyota Supra

Конструкцию кузова постараются сделать максимально легкой и жесткой благодаря широкому использованию алюминия и углеродных композитных материалов.

Дизайн реформенного купе может унаследовать элегантные линии текущей модели, но будет подчеркнут более низким капотом и расширенной кормой, что станет некой отсылкой к классической Supra A80.

Основное внимание в проекте новой GR Supra уделят силовой установке. Традиционный рядный 6-цилиндровый мотор этой модели будет снят с производства, место которого займет абсолютно новый 2-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом.

Новый 2-литровый турбированный двигатель Toyota

За счет внедрения нового легкого и компактного ДВС инженеры Toyota хотят добиться идеального распределения веса между передней и задней осями, что, как ожидается, обеспечит машине отличную управляемость.

Дополнять мотор будет 48-вольтовая «мягкая» гибридная система, улучшающая его топливную экономичность и экологичность.

Вероятная дата дебюта новой Toyota GR Supra – 2027 год. Презентация машины должна состояться на выставке Japan Mobility Show.