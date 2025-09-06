ДомойАвтоновости сегодняНовая Toyota GR Supra будет исконно японским автомобилем

Новая Toyota GR Supra будет исконно японским автомобилем

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
1757055112 1024x649 2

Символ высокопроизводительного суббренда Toyota Gazoo Racing – купе Supra – готово к переходу в следующее поколение. Премьеру реформенного спортивного автомобиля ждут в 2027 году, в котором он может вновь стать исконно японской моделью.

Актуальная Supra основана на совместной разработке с BMW и ее родстером Z4, но если верить инсайдерским утечкам, вскоре все изменится.

Ожидается, что следующая «Супра» будет переосмыслена как спортивный автомобиль с более изысканным внешним видом, технической стороной, разработанной исключительно инженерами «Тойоты», а также мощным инновационным мотором.

1757055112 1024x649 1 1
Рендер новой Toyota Supra

Конструкцию кузова постараются сделать максимально легкой и жесткой благодаря широкому использованию алюминия и углеродных композитных материалов. 

Дизайн реформенного купе может унаследовать элегантные линии текущей модели, но будет подчеркнут более низким капотом и расширенной кормой, что станет некой отсылкой к классической Supra A80.

Основное внимание в проекте новой GR Supra уделят силовой установке. Традиционный рядный 6-цилиндровый мотор этой модели будет снят с производства, место которого займет абсолютно новый 2-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом. 

new toyota 2.0 liter engine 2
Новый 2-литровый турбированный двигатель Toyota

За счет внедрения нового легкого и компактного ДВС инженеры Toyota хотят добиться идеального распределения веса между передней и задней осями, что, как ожидается, обеспечит машине отличную управляемость.

Дополнять мотор будет 48-вольтовая «мягкая» гибридная система, улучшающая его топливную экономичность и экологичность.

Вероятная дата дебюта новой Toyota GR Supra – 2027 год. Презентация машины должна состояться на выставке Japan Mobility Show.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Goo-net, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Недорогой 7-местный минивэн Toyota с расходом всего 3,4-литра...

Купе Toyota GR86 разорвет отношения с Subaru BRZ:...

Новый Toyota Corolla Cross грозит оказаться версией RAV4...

Ничто не делает американцев счастливее, чем японские кроссоверы...

Mansory показала «заниженный» внедорожник Rolls-Royce Cullinan для Ближнего...

Корейский конкурент Toyota RAV4 может удивить дерзким видом

Перспективный внедорожник Lada T-134 может оказаться близким родственником...

Знаменитый японский пикап разжился экстремальной версией

Mitsubishi Pajero/Montero нового поколения хочет отобрать корону у...

Новый суперкар Lexus на 900 л.с. показался в...

Honda нацеливается на лавры Volvo, собираясь стать самым...

Преемник Honda NSX появится позже, чем все думали,...

Новенький Range Rover сломался в день покупки: коробка...

Легендарные автомобили, которые легко проезжают без поломок 500...

Рестайлинговый компакт Seat Arona примерит новый дизайн и...

Корейский хит в сегменте недорогих кроссоверов поразит покупателей...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+