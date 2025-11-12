Популярный семейный кроссовер Nissan показали в новом виде

До премьеры нового поколения популярного семейного кроссовера Nissan X-Trail осталось не так много времени.

Сейчас машина существует в двух итерациях – классическом, ориентированном на почти весь мир, и североамериканском, известном под именем Rogue. Ожидается, что в новой генерации это обстоятельство останется неизменным, чего не скажешь о дизайне обоих вариантов машин.

Накануне в интернете были опубликованы рендеры неизвестного независимого дизайнера, призванные показать как может выглядеть новый X-Trail/Rogue в свежем поколении.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan X-Trail (Rogue)

Их автор полагает, что в проекте этого вседорожника «Ниссан» будет использовать все свои последние наработки в области дизайна, в том числе новые светодиодные дневные ходовые огни, выполненные в виде пчелиных сот.

Аналогичная светотехника уже применяется в ряде моделей компании, в том числе в свежем минивэне Elgrand, премьера которого состоялась совсем недавно.

Переделке в экстерьере X-Trail/Rogue нового поколения должны подвергнуться также его решетка радиатора, бамперы и, возможно, отчасти даже боковины кузова.

Интерьер актуального Nissan Leaf

Инсайдеры пишут, что с переходом в пятую генерацию этот популярный семейный кроссовер «Ниссан» прибавит в размерах, что сделает его просторнее в салоне, который также будет серьезно перелицован.

От интерьера машины ждут решений, ранее примененных в проекте свежего Nissan Leaf с его оригинальным двухспицевым рулем, а также широкоформатными дисплеями цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы, объединенными под одним стеклом.

Экраны мультимедийной системы и виртуальной приборной панели актуального Nissan Leaf

О механических переменах в новых X-Trail/Rogue сейчас ничего неизвестно, но, скорее всего, машина получит под капот третье поколение гибридной системы e-Power, которая отличается пониженным уровнем шума и высокой эффективностью.

Справить премьеру в свежей генерации один из самых популярных кроссоверов Nissan должен уже в течение 2026 года.