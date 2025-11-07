Любимец-внедорожник охотников и рыбаков сменит поколение к 2027 году

ДомойАвтоновости сегодняЛюбимец-внедорожник охотников и рыбаков сменит поколение к 2027 году

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Слухи о том, что Toyota намеревается провести долгожданную смену поколения своего известного рамного внедорожника Fortuner, ходят на протяжении последних пару лет, но теперь наконец-то стали известны возможные сроки запуска этой модели. 

Автомобиль, который очень ценится любителями активного отдыха за свою надежность, внедорожные качества и неприхотливость, может перейти в свежую генерацию ориентировочно к 2027 году.

По крайней мере на это указывают индийские инсайдеры, обещая машине ту же самую платформу, что и в случае со следующей генерацией рамного пикапа Hilux.

Рендеринг нового поколения Toyota Fortuner

Как и его родственник в утилитарном кузове в новом поколении Fortuner может оказаться сильной модернизированной версией текущей модели.

Внедорожник может получить совершенно новый дизайн спереди и сзади, но его базовые пропорции должны остаться аналогичны нынешней модели, которая продается с далекого 2015 года. 

Рендеринг интерьера нового поколения Toyota Fortuner

Внешняя и внутренняя модернизация может сделать машину очень похожей на родственный Hilux свежего поколения. Его презентация, напомним, запланирована уже на 10 ноября. 

В отличие от действующего Fortuner его новая итерация должна лишиться дизельного мотора в пользу гибридной силовой установки, технические характеристики которой пока засекречены и будут раскрыты в свежем варианте грузовичка Toyota через несколько дней.

Фото:GaadiWaadi

