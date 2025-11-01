До премьеры нового поколения Toyota Hilux осталось совсем немного времени

Самый популярный глобальный пикап Toyota – модель Hilux – готовится к смене генерации. Подробности о ней появляются в интернете все чаще, а теперь наконец-то выяснилось, когда стоит ждать премьеры этой модели.

Согласно тизеру, опубликованному «Тойотой», официальный дебют нового поколения Hilux запланирован на 10 ноября 2025 года. Местом презентации машины станет Таиланд.

Ранее новый «Хайлакс» был замечен в ходе испытаний в камуфляже, но даже сквозь него было заметно, что автомобиль приобретет модернизированную внешность.

Прототип нового Toyota Hilux

От экстерьера пикапа ждут более прочного и брутального облика, который получится создать за счет перелицованной передней и задней частей кузова. При этом боковины машины, скорее всего, останутся без серьезных изменений.

Внутри реформенного Hilux может появиться переработанная передняя панель со встроенными в нее подстаканниками, «парящим» дисплеем мультимедийной системы и новым блоком управления климат-контроля.

Передняя панель нового Toyota Hilux

Приводить в движение новинку Toyota, по слухам, будет мягко-гибридная система на базе 2,8-литрового турбодизельного мотора. Помогать ему предстоит 48-вольтовому стартер-генератору. Максимальная отдача такой связки может составить примерно 204 лошадиные силы.

В качестве трансмиссии предложат «автомат», а за внедорожные возможности пикапа будет отвечать нынешняя система 4WD и блокировка дифференциала.

Продажи Hilux начнутся в конце этого – начале следующего года.