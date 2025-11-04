ДомойАвтоновости сегодняСуперкар Ferrari F90S из гаража султана Брунея: о его существовании не знали...

Суперкар Ferrari F90S из гаража султана Брунея: о его существовании не знали даже в Маранелло

Текст: Михаил Романченко
В ноябре прошлого года в интернете появились фотографии невероятной коллекции автомобилей султана Брунея, включившая в себя до 7 тысяч машин общей стоимостью до 15 миллиардов рублей. 

Среди них были очень редкие суперкары, но о существовании одного из них с шильдиком Ferrari, как оказалось, не знали даже в Маранелло.

Речь идет о Ferrari F90s. Вопреки логике, это совсем не наследник F80, а секретный суперкар.

Ferrari F90s

В общей сложности таких машин в гараже султана Брунея оказалось сразу 6. Но как их удалось выпустить в обход самой Ferrari?

Согласно легенде, идея по созданию уникальной модели итальянской компании исходила от брата султана Бруная – принца Джеффри. В 1989 он попросил фирму Pininfarina разработать несколько суперкаров, вдохновленных Ferrari Testarossa – одного из самых красивых спортивных автомобилей своей эпохи. 

Проект не должен был быть создан с нуля. Для члена королевской семьи было важно, чтобы это фактически оказалась оригинальная Ferrari.

Интерьер Ferrari F90s

Ходят слухи, что сумма, выплаченная султаном Брунея за эту задумку Pininfarina, была настолько велика, что позволила сохранить компанию на плаву. 

Работа над машиной началась и держалась в строгой секретности, в том числе на этапах тестирования. Никто не знал о существовании этого автомобиля на протяжении более 10 лет, но в 2002 году в прессу просочились его фотографии.

Что еще забавнее, сама Ferrari разузнала о нем подробности только тремя годами спустя – в 2005-м. 

Ходят слухи, что все шесть машин Ferrari F90s все еще существуют, но их фотографий в интернете практически нет.

