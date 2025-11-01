ДомойАвтоновости сегодняНовую Volga опять хотят сделать китайской, но не той, о которой все...

Новую Volga опять хотят сделать китайской, но не той, о которой все думали

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
emgrand trgr 1

Весной прошлого года в России состоялась премьера возрожденного бренда Volga, который включил в себя три бейдж-инжиниринговые модели, основанные на машинах компании Changan. 

Предполагалось, что производство седана C40 и кроссоверов K30 и K40 наладят к началу 2025-го, но по неизвестным причинам это так и не произошло. А теперь, похоже, готовится вторая попытка возвращения «Волги», но в качестве базы для ее моделей выступит совершенно другой «поднебесный» автопроизводитель.

geely preface l 10 1000
Седан Geely Preface

Согласно информации, раскрытой рядом авторитетных российских автомобильных изданий, еще в начале этой осени стартовали работы над проектом новой Volga, которая будет опираться на бейдж-инжиниринговый подход в сотрудничестве не с Changan, а уже с Geely. 

Ожидается, что в рамках партнерства между компанией «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), юридически не связанной с «ГАЗ», и «поднебесной» Geely будет подготовлено несколько моделей. Их выпуском собираются заниматься в цеху, где ранее осуществлялась контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda.

Копия geely monjaro side view 111982 1
Кроссовер Geely Monjaro

Что интересно, в ПЛА продолжают официально опровергать планы по сотрудничеству с Geely, но инсайдеры все же полагают, что работы по созданию новых «Волг» уже идут полным ходом. 

По слухам, на начальных порах под брендом Volga собираются выпустить три бейдж-инжиниринговые модели: два седана и один кроссовер. Первые будут представлять собой перелицованные копии Geely Emgrand и Preface, а последний аналог Geely Monjaro с шильдиками «Волги» соответственно. 

Впрочем, сроки начала их серийного производства пока не раскрываются. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Geely

Читайте также:

Последние новости:

Легендарный «рамник» Suzuki Jimny сделали похожим на новый...

Кроссоверное наступление Honda продолжается: в повестке новый SUV...

Пикап Toyota превратился в комфортабельную гостиницу на колесах...

Toyota Land Cruiser «для бедных» впервые показался вживую

Кто-то потратил больше 6 млн рублей на неработающую...

Владельцы главного мирового хита Toyota перечислили все, что...

Стали известны подробности о возрожденном спорткаре Toyota MR2

Рестайлинг Hyundai Santa Fe исправит грубые ошибки, допущенные...

BMW 7-Series разжился «звездной» версией Suhail Edition для...

Студентка нашла в гараже бабушки редкие Lamborghini и...

Раскрыты машины, дошедшие до финала конкурса «Автомобиль года...

Новый молодежный кроссовер Renault не для всех готовится...

Новый пикап Toyota, которому не потребуется бензин или...

Раскрыт Mercedes G-Class с самым большим пробегом в...

5 самых распространенных кодов неисправностей автомобиля, зажигающих лампочку...

Первый полицейский автомобиль на базе Tesla Cybertruck показан...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+