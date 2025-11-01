Новую Volga опять хотят сделать китайской, но не той, о которой все думали

Весной прошлого года в России состоялась премьера возрожденного бренда Volga, который включил в себя три бейдж-инжиниринговые модели, основанные на машинах компании Changan.

Предполагалось, что производство седана C40 и кроссоверов K30 и K40 наладят к началу 2025-го, но по неизвестным причинам это так и не произошло. А теперь, похоже, готовится вторая попытка возвращения «Волги», но в качестве базы для ее моделей выступит совершенно другой «поднебесный» автопроизводитель.

Седан Geely Preface

Согласно информации, раскрытой рядом авторитетных российских автомобильных изданий, еще в начале этой осени стартовали работы над проектом новой Volga, которая будет опираться на бейдж-инжиниринговый подход в сотрудничестве не с Changan, а уже с Geely.

Ожидается, что в рамках партнерства между компанией «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), юридически не связанной с «ГАЗ», и «поднебесной» Geely будет подготовлено несколько моделей. Их выпуском собираются заниматься в цеху, где ранее осуществлялась контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda.

Кроссовер Geely Monjaro

Что интересно, в ПЛА продолжают официально опровергать планы по сотрудничеству с Geely, но инсайдеры все же полагают, что работы по созданию новых «Волг» уже идут полным ходом.

По слухам, на начальных порах под брендом Volga собираются выпустить три бейдж-инжиниринговые модели: два седана и один кроссовер. Первые будут представлять собой перелицованные копии Geely Emgrand и Preface, а последний аналог Geely Monjaro с шильдиками «Волги» соответственно.

Впрочем, сроки начала их серийного производства пока не раскрываются.