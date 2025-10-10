Новый рамный «внедорожник» Kia «не зашел» австралийцам: компания начала резать цены

Kia выпустила новый рамный пикап Tasman в прошлом году, а в этом году начала его продажи на экспортных рынках. Одним из главных среди них считалась Австралия, где традиционно ценят утилитарные модели.

Ожидания от «Тасмана» на «Зеленом континенте» были высоки, причем как со стороны самой «Киа», так и журналистов и общественности. Но, похоже, что-то пошло не так.

Kia Tasman в Австралии

По информации издания «Drive», Kia пришлось экстренно снижать цены на Tasman из-за вялого спроса на машину. Изначально заявленная цель продать 10 тысяч автомобилей к новому году стала еще менее выполнимой, из-за чего корейскому автопроизводителю пришлось резать стоимость своей важной новинки.

Спустя три месяца с начала продаж австралийские дилеры «уронили» цену Kia Tasman на 6 тысяч 971 доллар (примерно 566 тысяч рублей). И, похоже, это еще не предел, поскольку сейчас продажи этой модели в стране не дотягивают даже до половины начальных прогнозов компании.

Kia Tasman в Австралии

Чтобы достичь цели в 10 тысяч проданных машин за 2025 год Kia необходимо ежемесячно реализовывать по 2 тысячи 500 автомобилей, но за последние три месяца количество проданных «Тасманов» составило всего 2 тысячи 499 экземпляров.

Это делает начальный план по объемам реализации Tasman в этом году в Австралии практически недостижимым и давит на следующий год, по итогам которого в Kia хотели продать на «Зеленом континенте» 20 тысяч таких автомобилей.