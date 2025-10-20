Новый большой и быстрый кроссовер BMW X9 M показался на реалистичных изображениях

BMW хочет выпустить новый большой кроссовер, который обещает стать флагманом SUV-линейки баварского автопроизводителя. Самый крупный вседорожник может получить название X9 и стать самым дорогим в портфолио компании.

Недавно такой автомобиль был показан на неофициальных рендерах грузинским дизайнером Георгием Тедорадзе. А теперь этот же художник продемонстрировал его «быструю» версию с литерой «М».

Рендер нового BMW X9 M

Машина практически не отличается от той, что была подготовлена этим же автором на спекулятивных рендерах ранее. Единственной разницей между автомобилями стал новый бордовый цвет кузова, придающий X9 M более динамичный вид.

Остальные внешние детали проекта включили в себя традиционные «БМВ-шные» ноздри решетки радиатора, узкие фары со светодиодной «подводкой», агрессивные бамперы и задние фонари в форме бумерангов.

Рендер нового BMW X9 M

Если новый «Икс девятый» появится, а также получит «заряженную» М-версию, машина будет конкурировать с новым Audi Q9 и его быстрой модификацией SQ9, которая, предположительно, получит электрифицированный мотор V8.

Нечто похожее должно появиться и под капотом X9 M. Впрочем, пока это лишь слухи и ни о каком «Икс 9», а тем более его «заряженной» модификации речи сейчас точно не идет.