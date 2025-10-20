ДомойАвтоновости сегодняНовый большой и быстрый кроссовер BMW X9 M показался на реалистичных изображениях

Новый большой и быстрый кроссовер BMW X9 M показался на реалистичных изображениях

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2027 bmw x9 m takes the rendering world by storm 1 1

BMW хочет выпустить новый большой кроссовер, который обещает стать флагманом SUV-линейки баварского автопроизводителя. Самый крупный вседорожник может получить название X9 и стать самым дорогим в портфолио компании. 

Недавно такой автомобиль был показан на неофициальных рендерах грузинским дизайнером Георгием Тедорадзе. А теперь этот же художник продемонстрировал его «быструю» версию с литерой «М».

1 1 2
Рендер нового BMW X9 M

Машина практически не отличается от той, что была подготовлена этим же автором на спекулятивных рендерах ранее. Единственной разницей между автомобилями стал новый бордовый цвет кузова, придающий X9 M более динамичный вид.

Остальные внешние детали проекта включили в себя традиционные «БМВ-шные» ноздри решетки радиатора, узкие фары со светодиодной «подводкой», агрессивные бамперы и задние фонари в форме бумерангов. 

2027 bmw x9 m takes the rendering world by storm 2 1
Рендер нового BMW X9 M

Если новый «Икс девятый» появится, а также получит «заряженную» М-версию, машина будет конкурировать с новым Audi Q9 и его быстрой модификацией SQ9, которая, предположительно, получит электрифицированный мотор V8.

Нечто похожее должно появиться и под капотом X9 M. Впрочем, пока это лишь слухи и ни о каком «Икс 9», а тем более его «заряженной» модификации речи сейчас точно не идет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:tedoradze.giorgi

Читайте также:

Последние новости:

Новый Mercedes-Benz S-Class показали в виде конкурента BMW...

Названы бренды самых качественных автомобильных шин: Goodyear обогнал...

Раскритикованный Honda Prelude получит версию Type R мощностью...

Новый Honda CR-Z показан на первых концепт-артах 

Известный в России компакт-кроссовер Kia получит «злой» дизайн...

Toyota хочет побороться с Suzuki Jimny через Daihatsu

Соперник Toyota Alphard от Nissan получит очень быструю...

Новый BMW iX1 хочет привлечь покупателей внешним видом...

Новый Nissan X-Trail удивит другим дизайном и техникой

Назван внедорожник, способный проезжать без поломок больше 400...

Mitsubishi Lancer Evo XI показали на реалистичных изображениях

В Россию привезли бюджетный Toyota Hilux «не для...

Найден Mercedes, который простоял в гараже 42 года...

Популярную компактную малолитражку Honda превратили в спальню на...

«Хот-хэтч» Toyota дешевле Lada Granta раскрывается в подробностях

Маленький родстер Toyota, который хочет положить Mazda MX-5...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+