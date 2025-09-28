ДомойАвтоновости сегодняНовый флагманский кроссовер BMW X9 показан в неожиданном виде

Новый флагманский кроссовер BMW X9 показан в неожиданном виде

Текст: Алиса Шашкова
Копия una bmw x9 neue klasse programma come essere v3 830797 1280x720 1

Самым крупным кроссовером в портфолио баварского автопроизводителя BMW сегодня является вседорожник X7. В последние годы ходят слухи о том, что немецкая компания может расширить свой модельный ряд в сегменте SUV еще одним крупным автомобилем, который превзойдет по размерам все остальные. 

Название этой машины – X9. На днях известный грузинский цифровой художник Георгий Тедорадзе представил собственную интерпретацию дизайна потенциально возможного флагмана BMW. 

new 2027 bmw x9 m full size mothership crossover suv dwells around its own cgi mansion 1 1
Рендер нового кроссовера BMW X9

Если «Икс девятый» действительно появится, то будет представлять собой полноразмерный кроссовер, задуманный как прямой конкурент американским сверхбольшим SUV, а также европейским аналогам вроде Audi Q9.

На рендерах машине досталась двойная решетка радиатора, пропорциональная общим габаритам автомобиля, а также узкие светодиодные фары и скульптурные бамперы, в которые встроены вертикальные ДХО.

new 2027 bmw x9 m full size mothership crossover suv dwells around its own cgi mansion 3 1
Рендер нового кроссовера BMW X9

Корма виртуального BMW X9 щеголяет классическими бумерангообразными фонарями, похожими на те, что используются в младших моделях X4 и X6, бампером с имитацией диффузора и необычными четырехствольными патрубками выхлопа. 

О механической стороне такого автомобиля, если он действительно входит в планы «БМВ», сейчас можно лишь строить догадки.

Скорее всего это был бы подключаемый гибридный SUV, либо и вовсе электромобиль. Впрочем, в варианте с шильдиком M под ее капот просились бы мощные бензиновые моторы, по крайней мере на начальном этапе перехода к полной электрификации, как это было реализовано с новым M5.

Фото:tedoradze.giorgi

