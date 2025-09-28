Новый флагманский кроссовер BMW X9 показан в неожиданном виде

Самым крупным кроссовером в портфолио баварского автопроизводителя BMW сегодня является вседорожник X7. В последние годы ходят слухи о том, что немецкая компания может расширить свой модельный ряд в сегменте SUV еще одним крупным автомобилем, который превзойдет по размерам все остальные.

Название этой машины – X9. На днях известный грузинский цифровой художник Георгий Тедорадзе представил собственную интерпретацию дизайна потенциально возможного флагмана BMW.

Рендер нового кроссовера BMW X9

Если «Икс девятый» действительно появится, то будет представлять собой полноразмерный кроссовер, задуманный как прямой конкурент американским сверхбольшим SUV, а также европейским аналогам вроде Audi Q9.

На рендерах машине досталась двойная решетка радиатора, пропорциональная общим габаритам автомобиля, а также узкие светодиодные фары и скульптурные бамперы, в которые встроены вертикальные ДХО.

Корма виртуального BMW X9 щеголяет классическими бумерангообразными фонарями, похожими на те, что используются в младших моделях X4 и X6, бампером с имитацией диффузора и необычными четырехствольными патрубками выхлопа.

О механической стороне такого автомобиля, если он действительно входит в планы «БМВ», сейчас можно лишь строить догадки.

Скорее всего это был бы подключаемый гибридный SUV, либо и вовсе электромобиль. Впрочем, в варианте с шильдиком M под ее капот просились бы мощные бензиновые моторы, по крайней мере на начальном этапе перехода к полной электрификации, как это было реализовано с новым M5.