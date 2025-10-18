«Хот-хэтч» Toyota дешевле Lada Granta раскрывается в подробностях

В прошлом году ведущие японские автомобильные издания сообщили о том, что Toyota начала разработку нового компактного хэтчбека, который получит старое название Starlet. Машину собираются продавать как в простой, так и так называемой «заряженной» модификации GR Performance.

Накануне эти же журналисты раскрыли об этом проекте новые, ранее неизвестные подробности. По их информации, основной упор будет сделан на «хот-хэтч» GR Starlet.

Автомобиль получит продвинутый аэродинамический обвес, отличающий его от простой 5-дверки, а также будет иметь следующие размеры: длина составит 3850 мм, ширина – 1725 мм, а высота – 1475 мм.

Рендер нового Toyota GR Starlet

«Заряженный» хэтчбек получит под капот тот же трехцилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который положен модели GR Yaris, но его рабочий объем сократится с 1,6 до 1,3-литра.

Максимальная мощность двигателя составит 135 лошадиных сил, а ассистировать ему будет как шестиступенчатая механическая, так и восьмискоростная автоматическая трансмиссия.

Шасси простого Starlet, выпуск которого наладят чуть раньше, будет перенастроено для улучшения управляемости, но привод машины окажется только передним.

Рендер нового Toyota GR Starlet

Считалось, что GR Starlet будет выпущен осенью 2026 года, но сейчас ателье Gazoo Racing занято разработкой спортпрототипа GR GT3 и его дорожной версии, что отложило запуск маленького бюджетного «заряженного» хэтчбека до осени 2027 года.

С выходом в продажу новый GR Starlet должен оказаться самым доступным представителем семейства GR Performance Toyota с ценой от 2 миллионов 500 до 2 миллионов 800 тысяч иен (1,3 – 1,5-миллиона рублей).