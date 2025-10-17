ДомойАвтоновости сегодняПреемник Lexus LFA раскрыл о себе подробности в преддверии дебюта

Преемник Lexus LFA раскрыл о себе подробности в преддверии дебюта

Копия onsite lexussportconcept2 16x9 scaled 1

Компания Toyota готовит новый спортивный автомобиль, который может предстать в серийной версии уже 5 декабря. Машина позиционируется как духовный преемник купе Lexus LFA.

Вся причина существования этого автомобиля заключается в том, что «Тойота» остро нуждается в новом гоночном прототипе GT3. 

GT3 – это гоночный чемпионат, который требует, чтобы машины были построены на базе дорожных автомобилей. Актуальный представитель линейки Toyota – Lexus RC F GT3, участвует в соревнованиях с 2017 года и был создан на базе дорожной модели, которой уже 10 лет.

others tokyoautosalon 2022 002 scaled 1
Toyota GT3 Concept

У Toyota и Lexus сейчас нет ничего, что могло бы подойти им в качестве платформы для такого спортпрототипа. Lexus LC слишком большой и его выпуск уже завершен, а GR Supra вот-вот покинет модельную линейку Toyota и будет ждать преемника.

В итоге «Тойота» решила последовать примеру Maserati MC12 и Ford GT второго поколения, выпустив дорожный автомобиль с четкой целью – он должен стать основой для гоночной машины.

Ранее компания показывала прототипы нового спорткупе, а ряд инсайдерских изданий даже публиковал его рендеры. Автомобиль может получить длинный, вытянутый капот, кузов с изящными линиями две двери и большое антикрыло на крышке багажника. 

others tokyoautosalon 2022 003 scaled 1
Toyota GT3 Concept

Большинство слухов указывает на то, что дорожная версия этого спорткупе получит некую форму гибридизации на основе двухтурбинного мотора V8. 

О том, какой окажется мощность силовой установки машины, ни в Toyota, ни в Lexus пока предпочитают не распространяться.

g21xhdxaaaa4t s 2

Что касается названия и позиционирования автомобиля, то инсайдеры пишут, что в США продавать машину будут как Lexus LFR, тогда как в Японии новое спорткупе назовут Toyota GR GT.

Построенный на базе этих моделей гоночный автомобиль должен принять участие в соревнованиях уже в 2026 году. 

Фото:Toyota

