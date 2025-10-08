«Шестой» Kia Sportage может перейти на электротягу и удивить странным дизайном

Кроссовер Kia Sportage ведет свою историю с далекого 1993 года. В 2021-м году этот мировой бестселлер корейского автопроизводителя перешел в пятое поколение, а в 2024-м был обновлен.

Следующий шаг в жизненном цикле этой модели – трансформация в шестую по счету генерацию, которая может оказаться скандальной как из-за своего внешнего вида, так и из-за перемен в технической начинке.

В интернет утекли первые спекулятивные рендеры нового «Спортейдж», подготовленные независимым художником «AutoYa».

Рендер шестого поколения Kia Sportage

На изображениях популярный SUV корейской марки примерил необычный вид с замысловатой передней частью кузова, в которой отсутствует решетка радиатора, а фары выполнены в сильно модернизированного фирменного дизайнерского решения «Star Map».

По мнению авторов изображений, переход в новое поколение перекроит не только экстерьер, но и интерьер кроссовера.

Рендер интерьера шестого поколения Kia Sportage

Машине на рендерах достался совершенно новый салон с модернизированным рулевым колесом, другой передней панелью, а также сдвоенными 12,3-дюймовыми дисплеями виртуальной «приборки» и «мультимедийки» новой формы с улучшенной графикой.

Ходят слухи, что следующий Sportage останется без неэлектрифицированных версий. Все его модификации будут гибридными.

Кроме того, не исключен вариант с полностью электрической силовой установкой. Аналогичная версия, по слухам, готовится для его главного конкурента на рынке – Toyota RAV4, недавно перешедшего в свежую генерацию.