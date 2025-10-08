ДомойАвтоновости сегодня«Шестой» Kia Sportage может перейти на электротягу и удивить странным дизайном

«Шестой» Kia Sportage может перейти на электротягу и удивить странным дизайном

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
alternatively styled 2027 kia sportage compact cuv flaunts ritzy colors inside and outside 3 1

Кроссовер Kia Sportage ведет свою историю с далекого 1993 года. В 2021-м году этот мировой бестселлер корейского автопроизводителя перешел в пятое поколение, а в 2024-м был обновлен. 

Следующий шаг в жизненном цикле этой модели – трансформация в шестую по счету генерацию, которая может оказаться скандальной как из-за своего внешнего вида, так и из-за перемен в технической начинке.

В интернет утекли первые спекулятивные рендеры нового «Спортейдж», подготовленные независимым художником «AutoYa».

alternatively styled 2027 kia sportage compact cuv flaunts ritzy colors inside and outside 4 1
Рендер шестого поколения Kia Sportage

На изображениях популярный SUV корейской марки примерил необычный вид с замысловатой передней частью кузова, в которой отсутствует решетка радиатора, а фары выполнены в сильно модернизированного фирменного дизайнерского решения «Star Map». 

По мнению авторов изображений, переход в новое поколение перекроит не только экстерьер, но и интерьер кроссовера.

alternatively styled 2027 kia sportage compact cuv flaunts ritzy colors inside and outside 17 1
Рендер интерьера шестого поколения Kia Sportage

Машине на рендерах достался совершенно новый салон с модернизированным рулевым колесом, другой передней панелью, а также сдвоенными 12,3-дюймовыми дисплеями виртуальной «приборки» и «мультимедийки» новой формы с улучшенной графикой. 

Ходят слухи, что следующий Sportage останется без неэлектрифицированных версий. Все его модификации будут гибридными. 

Кроме того, не исключен вариант с полностью электрической силовой установкой. Аналогичная версия, по слухам, готовится для его главного конкурента на рынке – Toyota RAV4, недавно перешедшего в свежую генерацию.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoYa

Читайте также:

Последние новости:

Эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan Mansory Edition продают почти за...

Как Ford пытался создать ядерный автомобиль, работающий на...

Новый быстрый седан Subaru показан на первых изображениях

Высокопроизводительный седан Ford Taurus SHO вернули к жизни...

У внедорожника Toyota Fortuner появилась новая «лидерская» версия

Hyundai готовит новое «секретное оружие» против Kia Sorento

Toyota готовит маленький бюджетный купе-кроссовер Project 913D, угрожающий...

Большой внедорожник Nissan, который называют «Королем пустыни», ждут...

Hyundai хочет выпустить 300-сильный Tucson

AAA: чем богаче водитель, тем агрессивнее он ездит...

Новый Hyundai Ioniq 3 хочет стать следующим Veloster

Как долго прослужит Kia Sorento, если регулярно следить...

Новый Renault E-Kwid подловили в Бразилии: дебют в...

Автопроизводители массово переходят с гаек на болты: ради...

В Японии ждут ажиотажа на новый кроссовер Toyota:...

Новый Mitsubishi Pajero не станет «японским Range Rover»

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+