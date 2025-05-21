Новый Toyota RAV4 не смог удивить ни дизайном, ни техникой

Активно подогреваемый тизерами интерес на протяжении последних недель к премьере нового RAV4 сыграл с Toyota злую шутку. На презентации машины показывать было фактически нечего – практически все внешние изменения в автомобиле были раскрыты частями во время промо-компании.

Все ждали, что новый «Рафик» удивит хотя бы «техникой», но революционных перемен не произошло и здесь.

Toyota RAV4 6 поколения

Экстерьер шестого RAV4 оформили по лекалам последних генераций Camry и Prius с характерными C-образными блоками фар, новой решеткой радиатора и другим бампером.

Боковины кузова остались без существенных изменений, тогда как корма приобрела новые фонари.

Интерьер бестселлера «Тойоты» в сегменте кроссоверов обзавелся 12,3-дюймовым экраном виртуальной приборной панели, который будет предлагаться уже с базовой комплектации.

Салон Toyota RAV4 6 поколения

Рядом с ним предстоит работать 10,5-дюймовому или 12,9-дюймовому дисплею мультимедийной системы.

Физических кнопок управления климатической системой машины больше нет. Теперь, как и в многих китайских автомобилях, менять температуру в салоне придется через центральный тачскрин.

Шестое поколение Toyota RAV4 GR Sport

В оспортивленной версии GR Sport добавились другие легкосплавные диски, расширенная на 20 мм колея, ковшеобразные кресла внутри, а также алюминиевые накладки на педали и более жесткая подвеска для улучшенной управляемости.

Интерьер шестого поколения Toyota RAV4 GR Sport

Платформа кроссовера осталась без изменений и по-прежнему представляет собой «тележку» TNGA-K, хотя и немного модернизированную. Вместе с ней новый RAV4 получил прежний гибридный и подключаемый гибридный силовой агрегат.

Оба основаны на 2,5-литровом ДВС. Их мощность варьируется от 226 до 320 лошадиных сил, что заметно выше, чем было в случае с предыдущим «РАВ4». Исключительно на электротяге подключаемый гибрид теперь сможет проезжать около 80 километров.

Ходили слухи о том, что машину предложат в полностью электрической модификации, но на презентации об этом не сказали ни слова.

В продажу одна из главных новинок Toyota этого года должна поступить примерно через шесть месяцев.