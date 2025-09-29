ДомойАвтоновости сегодняHonda Civic 12 поколения может оказаться близнецом Prelude

Honda Civic 12 поколения может оказаться близнецом Prelude

Текст: Михаил Романченко
Одиннадцатая генерация Honda Civic в кузове седан дебютировала в 2021 году, прибавив в габаритах, а также сильно изменившись внешне и слегка технически. В 2024-м четырехдверка была модернизирована. Очередным шагом в развитии этой модели является переход в новое поколение, запланированное на 2028 год. 

Какие перемены ждут эту модель через несколько лет раскрыли цифровые дизайнеры «Digimods Design», показав как будет выглядеть свежий Civic в грядущей генерации, подробности о которой сегодня практически отсутствуют.

Неофициальный рендер 12 поколения Honda Civic

При создании виртуального концепта модели авторы рендеров черпали вдохновение с внешности возрожденного купе Honda Prelude, недавно вышедшего в открытую продажу. 

Новому Civic на спекулятивных изображениях достался тот же самый футуристичный экстерьер, включающий в себя спортивные бамперы с широким воздухозаборником, узкую решетку радиатора, а также агрессивные светодиодные фары, скопированные с современной модели Prelude. 

В профиль машина на рендерах практически не отличается от нынешнего 11-го Civic, но ее корма выглядит совершенно иначе, чем сейчас.

Неофициальный рендер 12 поколения Honda Civic

Автомобиль использует сквозной блок задних фонарей, повторяющий по конструкции тот, что положен купе Prelude, а также выделяется тремя выхлопными патрубками, установленными посередине бампера. 

Как и прежде, продавать 4-дверку будут с целым списком силовых агрегатов, главными из которых станут гибриды.

Единственной подтвержденной информацией о новом Honda Civic является площадка, где будет осуществляться его выпуск, а также дата начала производства. Машина встанет на конвейер завода в Гринсбурге (США) в мае 2028 года.

Фото:Digimods Design

