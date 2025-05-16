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Первые 2 тысячи новых купе Honda Prelude появится в продаже в Японии уже этой осенью

Текст: Ростислав Архипов
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Honda представила новое поколение купе Prelude месяц назад, продемонстрировав машину без камуфляжа и раскрыв ее технические характеристики. Но в продажу автомобиль пока не поступил. Впрочем, дожидаться его поклонникам этой модели осталось недолго. 

По информации японской прессы, с 22 мая Honda начнет отправлять новые «Прелюды» в дилерские центры. Машины не будут предназначены для продаж. Вместо этого их хотят использовать для клиентских тест-драйвов.

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Летом компания обещает начать прием предварительных заказов на новые купе, а официальные продажи организовать в третьем квартале.

Первая партия из 2 тысяч Honda Prelude нового поколения доберется до своих покупателей осенью, а зимой заказчики смогут рассчитывать на доставку машин из второй партии.

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Предлагать новый «Прелюд» собираются в четырех цветах кузова: Moonlight Pearl White, Red, Crystal Black и Metallic Grey, а палитру интерьера можно будет выбрать из двух вариантов (синий с белым и белый с черным). 

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Приводить в движение японское купе будет гибридная силовая установка e:HEV на 200 лошадиных сил, известная по модели Civic.

В ее составе трудится 2-литровый бензиновый ДВС и электромотор, а также трансмиссия с кнопкой динамического режима езды S+Shift (активирует более агрессивный звук мотора и возможность переключения передач подрулевыми лепестками). 

Сколько будут стоить новые Honda Prelude пока неизвестно.

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Фото:Honda

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