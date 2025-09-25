Новый Mitsubishi Pajero и следующее поколение Pajero Sport могут оказаться одним и тем же автомобилем 

В последние несколько лет ходят активные слухи о возрождении внедорожника Mitsubishi Pajero, но, похоже, все идет к тому, что им окажется другая модель – Pajero Sport, которая просто откажется от суффикса «Спорт» и будет предлагаться на большом количестве рынков.

Японские инсайдеры сообщают, что новый «Паджеро», производство которого наладят в Таиланде, будет представлен в Японии в декабре 2026 года, но в ближайшее время также планируется премьера автомобиля-сменщика актуального «Паджеро Спорт».

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (фото прототипа)

Нынешний Pajero Sport, тоже выпускающийся в Таиланде, не продается в Японии. Поэтому, скорее всего, вместо нового, уникального флагманского внедорожника Mitsubishi название Pajero задействуют исключительно для следующего поколения модели Pajero Sport, которое будет просто предлагаться с разным именем на разных рынках, но представлять собой один и тот же автомобиль.

Это ставит под сомнение ранние сообщения японских СМИ о том, что имя Pajero будет возрождено для проекта нового премиального гибридного внедорожника, разработанного на базе Outlander.

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (фото прототипа)

Ранее в интернете появились шпионские фотографии Pajero Sport нового поколения, судя по которым этой модели предстоит перенять многие дизайнерские элементы у среднеразмерного кроссовера Destinator, выпускаемого в Индонезии.

Внедорожник может получить квадратный, вертикальный силуэт с выраженной плечевой линией и колесными арками, а также новые фирменные Т-образные элементы освещения как спереди, так и сзади.