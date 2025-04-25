Культовый вездеход Mitsubishi хотят сделать премиальнее Lexus

О существовании проекта нового поколения внедорожника Pajero известно на протяжении нескольких лет, но сам он окутан тайной. Mitsubishi пока не торопится анонсировать эту новинку и не делится о ней никакими подробностями.

Вместо нее этим занимаются инсайдеры, а также независимые дизайнеры, то и дело предлагающие поклонникам культовой модели компании собственные сведения о новом «Паджеро», основанные на догадках.

Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero

Недавно своим видением проекта поделился дизайнер «Enoch Gonzales», опубликовавший неофициальные рендеры Pajero нового поколения. Иллюстрации были дополнены инсайдерскими «сливами», согласно которым этот знаменитый вездеход «Митсубиси» может трансформироваться в роскошную модель.

На рендерах новый «Паджеро» предстал с квадратным силуэтом кузова и передней частью, оформленном в фирменном стиле DynamicShield. Машине достались Т-образные светодиодные фары, широкой решеткой радиатора и брутальный передний бампер.

Боковины внедорожника обзавелись скрытыми дверными ручками, тогда как задняя часть примерила на себя Т-образные LED-фонари и рельефную дверцу багажника с имитацией кофра запасного колеса.

Ожидается, что новый Pajero будет построен на модернизированной платформе CMF. Автомобилю обещают роскошное оснащение, которое должно сделать машину премиальнее Lexus GX.

В качестве силовой установки одна из главных новинок Mitsubishi ближайших лет должна получить подключаемую гибридную систему на базе 2,4-литрового ДВС, заимствованную у кроссовера Outlander. Двигатель внутреннего сгорания в ней дополнит электромотор и компактная батарея, а максимальная отдача такого тандема превысит 382 лошадиные силы.

За внедорожные качества машины будет отвечать технология полного привода S-AWC, которая подвергнется глубокой модернизации.

Презентация нового поколения Mitsubishi Pajero должна состояться в конце 2026 года. До дилеров реформенные машины доедут ориентировочно в начале 2027-го года.