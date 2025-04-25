ДомойАвтоновости сегодняКультовый вездеход Mitsubishi хотят сделать премиальнее Lexus

Культовый вездеход Mitsubishi хотят сделать премиальнее Lexus

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 04 25 в 13.14.15

О существовании проекта нового поколения внедорожника Pajero известно на протяжении нескольких лет, но сам он окутан тайной. Mitsubishi пока не торопится анонсировать эту новинку и не делится о ней никакими подробностями.

Вместо нее этим занимаются инсайдеры, а также независимые дизайнеры, то и дело предлагающие поклонникам культовой модели компании собственные сведения о новом «Паджеро», основанные на догадках. 

Снимок экрана 2025 04 25 в 13.11.36
Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero

Недавно своим видением проекта поделился дизайнер «Enoch Gonzales», опубликовавший неофициальные рендеры Pajero нового поколения. Иллюстрации были дополнены инсайдерскими «сливами», согласно которым этот знаменитый вездеход «Митсубиси» может трансформироваться в роскошную модель.

На рендерах новый «Паджеро» предстал с квадратным силуэтом кузова и передней частью, оформленном в фирменном стиле DynamicShield. Машине достались Т-образные светодиодные фары, широкой решеткой радиатора и брутальный передний бампер.

Снимок экрана 2025 04 25 в 13.11.50

Боковины внедорожника обзавелись скрытыми дверными ручками, тогда как задняя часть примерила на себя Т-образные LED-фонари и рельефную дверцу багажника с имитацией кофра запасного колеса. 

Снимок экрана 2025 04 25 в 13.13.42

Ожидается, что новый Pajero будет построен на модернизированной платформе CMF. Автомобилю обещают роскошное оснащение, которое должно сделать машину премиальнее Lexus GX.

В качестве силовой установки одна из главных новинок Mitsubishi ближайших лет должна получить подключаемую гибридную систему на базе 2,4-литрового ДВС, заимствованную у кроссовера Outlander. Двигатель внутреннего сгорания в ней дополнит электромотор и компактная батарея, а максимальная отдача такого тандема превысит 382 лошадиные силы. 

За внедорожные качества машины будет отвечать технология полного привода S-AWC, которая подвергнется глубокой модернизации.

Презентация нового поколения Mitsubishi Pajero должна состояться в конце 2026 года. До дилеров реформенные машины доедут ориентировочно в начале 2027-го года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Enoch Gonzales

Читайте также:

Последние новости:

Маленький минивэн Toyota Town Ace превратился в аскетичную...

Ветеран «офф-роуда» от Toyota пережил современный апгрейд

В Китае создали дешевую альтернативу BMW X5, Audi...

Редчайший кабриолет Mercedes-Benz DTM с начала 2000-х продадут...

В автомобилях Nissan могут на ходу открываться двери:...

Автомобили Honda, которые в реальности совсем не «Хонды»

Новый Audi TT показали на реалистичных рендерах

Бюджетный седан Honda научили проезжать без дозаправок более...

Продается Nissan GT-R, который раньше принадлежал чемпиону Формулы-1

Subaru утверждает, что новый Outback умеет покорять бездорожье

Новая недорогая Toyota для бездорожья появится уже в...

Раскрыт самый большой, мощный и дорогой трактор на...

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сделали приятнее для...

Новый недорогой пикап Volkswagen могут назвать Udara

Новый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 начинает обретать...

Давний соперник Toyota Land Cruiser от Nissan подтвердил...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+