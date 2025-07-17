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Mitsubishi представила новый бюджетный кроссовер для больших семей

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Mitsubishi провела официальную премьеру нового 7-местного кроссовера, получившего имя Destinator. Машина оказалась серийным воплощением концепт-кара DST, представленного в 2024 году.

С точки зрения дизайна автомобиль полностью соответствует шоу-кару образца прошлого года, хотя некоторые экстерьерные детали машины были смягчены. Габариты новинки составили 4680 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Расстояние между осями оказалось равно 2815 мм. 

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7-местный кроссовер Mitsubishi Destinator

В Mitsubishi заявляют, что дорожный просвет Destinator составляет 214 мм. Несмотря на то, что основа этой модели была взята с компактного SUV Xforce, более крупный и вместительный «паркетник» не заимствовал у младшего брата интерьерные решения.

Внутри «Дестинатора» расположилась двухэкранная панель, совмещающая в себе цифровую комбинацию приборов и мультимедийную систему с дисплеями диагональю 8 и 12,3-дюйма соответственно. 

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Интерьер Mitsubishi Destinator

Центральная консоль была выполнена в современном стиле Mitsubishi и обладает простыми кнопками и переключателями, а не сенсорами. Опционально для машины можно будет заказать панорамный люк в крыше и акустическую систему Yamaha Premium, но богатой окажется даже базовая комплектация.

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В стартовое оснащение Destinator войдут передовые системы помощи водителю, в том числе адаптивный «круиз», система автономного экстренного торможения, мониторинга слепых зон и оповещения о перекрестном движении сзади. 

Что касается двигателя, то приводить в движение бюджетный 7-местный кроссовер будет полуторалитровый турбомотор, заимствованный у моделей Xpander и Xforce. Его мощность составит 161 лошадиную силу, а крутящий момент окажется равен 250 Нм. Помогать ему предстоит вариатору и системе переднего привода.

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В продажу Mitsubishi Destinator поступит в этом месяце и начнет свой вояж с Индонезии, где будет вестись его сборка. Впоследствии машина выберется за пределы этого рынка и распространится на большинство стран Юго-Восточной Азии.

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Фото:Mitsubishi

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