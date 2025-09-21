Экстремальный кроссовер Dacia на базе Duster представлен в деталях

Немецкое тюнинг-ателье «Carpoint» на протяжении нескольких последних лет предлагает владельцам кроссоверов Dacia Duster превратить их машины в экстремальные «паркетники» благодаря специальному обвесу. А теперь это сделать могут в том числе обладатели родственного «Дастеру» кроссовера Bigster, вышедшего в продажу этой весной.

Обвесы для «Бигстера» получили названия Redust Sport и Offroad и используют тот же рецепт, что применялся при доработке внешности Duster.

Dacia Bigster Redust Sport

Кроссоверу достался наклеиваемый на капот воздухозаборник, 40-миллиметровые расширители крыльев, закрепленные на колесных арках, спойлер на крыше, пластиковые боковые юбки, а также 20-дюймовые многоспицевые колесные диски, светодиодные «противотуманки» и специальные наклейки на кузове.

Dacia Bigster Redust Offroad

Двигатель машины остался без изменений, но тюнеры модернизировали подвеску Bigster, установив койловеры для спортивной версии Sport и увеличенные пружины для варианта Offroad.

Интерьер также был обновлен и обзавелся специальной обивкой сидений и цветными вставками.

Подробные цены на оба пакета Redust Sport и Redust Offroad для Dacia Bigster пока не объявлены, но, скорее всего, они будут аналогичны тем, что предлагаются для кроссовера Duster.

В случае со спортивным обвесом его стоимость в Европе без учета опций составляет минимум 3 тысячи евро (295 тысяч рублей), а с внедорожным – 6 тысяч евро (590 тысяч рублей) соответственно.