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Сильно модернизированный кроссовер Duster от Carpoint показали вживую на качественных фото

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Компания Dacia начала продажи третьей генерации своего кроссовера-бестселлера Duster в прошлом году, но далеко не всем его дизайн пришелся по вкусу. Для тех, кого не устроила внешность «паркетника», немецкое ателье Carpoint подготовило собственный вариант «Дастера», который научили выглядеть круче и быть более технологичным.

Пакет аксессуаров получил название Redust и включает в себя установку на машину оптической подвески, реализованной посредством пневмобаллонов. Благодаря системе можно регулировать клиренс автомобиля в зависимости от дорожных условий. 

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Dacia Duster Redust от ателье Capoint

Внешность Duster модернизировали установкой на него кожуха капота, специальных бамперов и обвеса из глянцевого черного пластика, а также раздвоенных патрубков выхлопа и специальных колес большого диаметра, обутых в спортивные низкопрофильные шины.

Изменения продолжились внутри, где салон оформили в том же оранжевом цвете, которого нет в палитре оригинальной модели Dacia. 

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Салон Dacia Duster Redust от ателье Capoint

Интерьеру добавили отдельных футуристичных декоративных элементов, избавили от традиционного селектора трансмиссии и сделали его более объемных благодаря специальной амбиентной подсветки.

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Изменений в агрегатной линейке Duster пакет доработок от Carpoint не предусматривает, поэтому машина продолжает использовать оригинальные двигатели и трансмиссии без какой-либо форсировки.

Стоимость базовой версии Duster Redust составляет 42 тысячи 490 евро или 4,1 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

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Фото:Carpoint

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