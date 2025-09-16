Недорогой кроссовер Mitsubishi, за которым выстраивались очереди, расширяет географию продаж

В 2023 году Mitsubishi представила свой новый кроссовер, получивший название XForce. Компактный «паркетник» тут же стал бестселлером в Юго-Восточной Азии, а в Индонезии и Таиланде за ним выстроились огромные очереди.

С тех пор XForce успел «приземлиться» в других странах региона, то в числе во Вьетнаме и на Филиппинах, а вскоре ему предстоит расширить географию продаж в Тайване.

Mitsubishi XForce

На днях машина появилась на сайте местного представительства Mitsubishi, что указывает на приближение даты ее официального релиза. По информации местных дилеров, минимальная стоимость XForce составит около 700 тысяч новых тайваньских долларов или 1,9-миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

Машине предстоит навязать конкуренцию представителям своего сегмента, таким как Nissan Kicks, Honda HR-V и Toyota Yaris Cross.

Mitsubishi XForce

Напомним, новый кроссовер Mitsubishi XForce обладает длиной в 4,4-метра, шириной в 1,8-метра и высотой в 1,7-метра. Размер его колесной базы равен 2,6-метрам.

Автомобиль использует новый фирменный стиль компании, который, по слухам, будет реализован в проекте возрожденного Pajero.

Интерьер Mitsubishi XForce

В зависимости от рынка кроссовер предлагается покупателям как с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором, так и с 1,6-литровой гибридной силовой установкой. Мощность первого составляет 104 лошадиные силы, а второй – 116 л.с. соответственно.

В Тайване продавать XForce, по слухам, будут пока только с «младшим» двигателем. Экономичная бензиново-электрическая силовая установка если и появится на местном рынке, то лишь спустя некоторое время.