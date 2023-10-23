Новый недорогой кроссовер Mitsubishi вызвал ажиотажный спрос среди покупателей

В августе состоялась премьера нового субкомпактного кроссовера компании Mitsubishi, получившего название XForce. Автомобиль предназначен для продаж в сегменте B-SUV, который является одним из самых конкурентных на мировом рынке.

Несмотря на то, что реализация машины начнется только в ноябре, XForce уже устанавливает рекорды по количеству собранных предзаказов.

На момент премьеры в августе (на автосалоне в Индонезии) представители компании Mitsubishi собрали первую тысячу заявок на покупку нового кроссовера, а сегодня дилеры в Юго-Восточной Азии фиксируют настолько высокий интерес к машине, что не уверены, что головной офис справится с удовлетворением спроса на этот кроссовер. При всем этом официальные цены на машину еще не объявлены.

Напомним, Mitsubishi Force представляет собой «паркетник», который по размерам близок к популярному ASX. Его длина равна 4,4-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам.

Одной из главных «фишек» модели станет чуть ли ни самый высокий клиренс в классе (порядка 22 см).

Продавать новинку Mitsubishi собираются с полуторалитровым бензиновым атмосферником (индекс 4A91) мощность которого составит 105 л.с., а крутящий момент будет равен 141 Нм. Ассистировать ему предстоит бесступенчатому вариатору и безальтернативному переднему приводу.

Прайс-лист на новинку обещают раскрыть уже в ближайшие недели. В перспективе Mitsubishi XForce станет глобальной моделью, получит леворульный вариант и в какой-то момент может добраться, в том числе до российского рынка.