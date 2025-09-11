ДомойАвтоновости сегодняАбсолютно новый Mitsubishi Pajero появится раньше, чем все ждали

Абсолютно новый Mitsubishi Pajero появится раньше, чем все ждали

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Слухи о скорой премьере нового Mitsubishi Pajero ходят на протяжении последних нескольких лет. В июле прошлого года японская пресса писала, что дебют внедорожника запланирован на 2027 год. 

Утверждалось, что автомобиль будет построен на существующей платформе кроссовера Outlander и откажется от дизельного двигателя в пользу бензиновых и гибридных силовых установок. 

С тех пор тестовые прототипы новых «Паджеро» стали появляться на общественных дорогах все чаще, а беспрерывные спекуляции в СМИ об этом проекте создавали путаницу.

Накануне авторитетный портал «NHK World Japan» решил раскрыть точные сроки запуска нового Pajero. И если журналисты из Японии не ошибаются, внедорожник дебютирует даже раньше, чем все считали. 

По данным издания из «Страны восходящего солнца», премьера нового «Паджеро» запланирована на декабрь 2026 года. Автомобиль будет выпускаться в Таиланде для оптимизации затрат и объема производства, откуда его собираются поставлять в Японию и другие страны мира. 

От автомобиля ждут квадратного и высокого кузова, который будет походить по отдельным дизайнерским решениям на недавно представленный в Азии кроссовер Mitsubishi Destinator. 

Достоверной информации об агрегатной стороне этой модели пока нет, но с большой долей вероятности в арсенал машины войдут не только бензиновые и классические гибридные двигатели, но и подключаемые бензино-электрические установки. 

Конкурировать на рынке новый Mitsubishi Pajero будет с Nissan Patrol нового поколения и Toyota Land Cruiser 300.

Фото:Best Car
ИСТОЧНИК:NHK World Japan

