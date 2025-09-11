Показан Hyundai Tucson новой генерации с дизайном «под Palisade»

Кроссовер Hyundai Tucson появился на свет в нынешней генерации (NX4) в 2020 году. В конце 2023-го машина пережила плановое обновление, а теперь стремится к переходу в новое поколение.

О том, как поменяется внешность этого компактного кроссовера с рестайлингом, ходит немало слухов. Отдельные цифровые дизайнеры полагают, что машина кардинальным образом сменит имидж и станет похожа на электрокар, но независимый художник из студии «Digimods Design» с ними не согласен.

Рендер Hyundai Tucson нового поколения

На днях он выпустил серию рендерных изображений, на которых пофантазировал на тему экстерьера следующего Tucson. По его мнению, с переходом в новую генерацию популярный корейский «паркетник», конкурирующий с Toyota RAV4, может получить те же внешние доработки, что и старший вседорожник Hyundai Palisade.

На спекулятивных изображениях машина сохранила боковины кузова с угловатыми линиями, а также оквадраченные колесные арки, но примерила совершенно новый вид спереди и сзади.

Кроссоверу достались вертикальные дневные ходовые огни, выполненные в виде пикселей, а также широкая и сложная по конструкции решетка радиатора, выкрашенная в серебристый цвет.

Рендер Hyundai Tucson нового поколения

Сзади автомобиль использует фонари, аналогичные тем, что предлагает Hyundai Palisade нового поколения, а также может похвастать переделанным бампером.

Продавать новый Tucson, по слухам, будут только в гибридной и подключаемой гибридной модификациях. Последняя должна обеспечить машине дальнобойность на электротяге на уровне 100 км.

Презентация кроссовера запланирована на третий квартал 2026 года.