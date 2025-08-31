ДомойАвтоновости сегодняHyundai Tucson нового поколения показался в нетипичном виде

Hyundai Tucson нового поколения показался в нетипичном виде

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
хендай туксон нового поколения 2026

Hyundai готовит новое поколение компактного кроссовера Tucson. И, похоже, готово рисковать с его дизайном. Первые тестовые прототипы этого «паркетника» выехали на тесты. И если верить их замаскированному экстерьеру, машину ждет радикальное изменение во внешности.

Голландский портал «Auto Week» выложил первые неофициальные рендеры нового Hyundai Tucson, на котором машина полностью лишена камуфляжа. 

Если верить этим изображениям, и без того экстравагантный и местами угловатый дизайн популярного SUV корейской марки станет еще агрессивнее. 

261810658
Спекулятивный рендер нового Hyundai Tucson

Машине обещают оквадраченный кузов, который местами будет повторять по визуальным решениям модели Kona и Santa Fe новых генераций, а также новый водородный вседорожник Nexo. 

На рендерах экстерьер будущего Tucson выглядит гораздо ближе к электрокарам, нежели машинам с традиционными ДВС, но полностью батарейный вариант этой модели пока не рассматривается. У Hyundai уже есть электрический кроссовер Ioniq 5, поэтому следующая генерация Tucson в лучшем случае окажется гибридом. 

261810653
Спекулятивный рендер нового Hyundai Tucson

Западные журналисты пишут о подключаемых бензино-электрических силовых установках, основой для которых станет 1,6-литровый турбомотор T-GDI.

Машина должна прибавить с точки зрения экономичности и запаса хода на электротяге, который может превысить 100 километров (сейчас 67 км). 

Премьера нового Hyundai Tucson состоится не раньше 2026 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoWeek

Читайте также:

Последние новости:

Появились изображения нового брутального внедорожника Kia на базе...

Представлен хардкорный, но комфортабельный автодом на базе Land...

Худшая машина в мире была создана в стране,...

Популярный маленький вседорожник Toyota получит «растянутую» версию на...

В Россию завезли новый недорогой кроссовер Volkswagen, стоящий...

Младший брат Toyota Prius может украсть его лицо...

Nissan выпустит купе, о котором мечтали все фанаты...

Крошечный и дешевый японский минивэн трансформировался в маленькую,...

Subaru Forester, который не боится грязи, оказался значительно...

Недорогой рамный внедорожник Toyota Fortuner сменит поколение, повторив...

Kia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Новый Subaru Outback показался в высокопроизводительной версии STI

В Японии с нетерпением ждут неводородный кроссовер CR-V

Появится новый Toyota Prado, который может позволить себе...

Новый Mitsubishi Pajero Sport получит неузнаваемый дизайн

Один из самых знаменитых спорткупе Nissan ушел, чтобы...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+