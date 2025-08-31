Hyundai Tucson нового поколения показался в нетипичном виде

Hyundai готовит новое поколение компактного кроссовера Tucson. И, похоже, готово рисковать с его дизайном. Первые тестовые прототипы этого «паркетника» выехали на тесты. И если верить их замаскированному экстерьеру, машину ждет радикальное изменение во внешности.

Голландский портал «Auto Week» выложил первые неофициальные рендеры нового Hyundai Tucson, на котором машина полностью лишена камуфляжа.

Если верить этим изображениям, и без того экстравагантный и местами угловатый дизайн популярного SUV корейской марки станет еще агрессивнее.

Спекулятивный рендер нового Hyundai Tucson

Машине обещают оквадраченный кузов, который местами будет повторять по визуальным решениям модели Kona и Santa Fe новых генераций, а также новый водородный вседорожник Nexo.

На рендерах экстерьер будущего Tucson выглядит гораздо ближе к электрокарам, нежели машинам с традиционными ДВС, но полностью батарейный вариант этой модели пока не рассматривается. У Hyundai уже есть электрический кроссовер Ioniq 5, поэтому следующая генерация Tucson в лучшем случае окажется гибридом.

Спекулятивный рендер нового Hyundai Tucson

Западные журналисты пишут о подключаемых бензино-электрических силовых установках, основой для которых станет 1,6-литровый турбомотор T-GDI.

Машина должна прибавить с точки зрения экономичности и запаса хода на электротяге, который может превысить 100 километров (сейчас 67 км).

Премьера нового Hyundai Tucson состоится не раньше 2026 года.