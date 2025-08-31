Появились изображения нового брутального внедорожника Kia на базе Tasman 

ДомойАвтоновости сегодняПоявились изображения нового брутального внедорожника Kia на базе Tasman 

Осенью прошлого года Kia представила свой новый рамный пикап, названный Tasman. С того времени машина успела поступить в продажу как на родном для себя южнокорейском, так и на зарубежном рынках. 

После премьеры «Тасмана» в руководстве «Киа» не исключали возможности построить на его базе брутальный внедорожник, который навяжет конкуренцию бестселлеру Toyota Land Cruiser 250. 

Взяв за основу эту информацию цифровые художники студии «NYMammoth» и «CarsGuide» выложили в интернет изображения, демонстрирующие такой автомобиль в подробностях.

По задумке авторов рендеров, новый рамный вездеход Kia получит тот же самый дизайн спереди, что и соплатформенная оригинальная утилитарная модель в варианте X-Pro. 

Главным отличием во внешности машин станет разное оформление кормы. Если у пикапа там располагается открытая грузовая платформа, то у внедорожника будет закрытый кузов и второй ряд сидений, а также багажник. 

Механически никакой разницы между автомобилями не будет. Иначе финансового смысла создания внедорожника не было бы. 

Пикап Tasman, напомним, продается как с 2,5-литровым бензиновым «наддувным» двигателем мощностью 281 лошадиную силу, так и с 2,2-литровым турбодизельным агрегатом на 210 «скакунов». Помогают этому тандему 6-скоростная МКПП или 8-диапазонный «автомат». Привод можно выбирать между задним или полным. 

Когда такой автомобиль может появиться в продаже пока неизвестно. Впрочем, ранее глава австралийского офиса Kia Роланд Риверо заявлял, что компания способна реализовать этот проект крайне оперативно благодаря лестничной рамной платформе, которую можно использовать как конструктор «Лего».

