Новая рамная утилитарная модель Kia может превратиться в конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Новый рамный пикап Kia Tasman, появившийся в продаже в начале этого года, открыл перед корейским автопроизводителем ряд возможностей.
Платформа машины была создана таким образом, чтобы поддерживать разные варианты силовых агрегатов, включая подзаряжаемые гибриды и даже полностью электрические моторы. Но это еще не все. В теории автомобиль можно будет превратить во внедорожник, которому будет по силам конкурировать с Toyota Land Cruiser Prado.
Накануне последний слух формально подтвердил руководитель австралийского подразделения «Киа» Роланд Риверо, заявивший, что компания может легко выпустить версию Tasman в кузове внедорожник. Причем сделать это весьма оперативно.
Правда делать это в ближайшее время автопроизводитель все-таки не будет, дождавшись более явной реакции покупателей на пикап, а уже затем подумает над расширением списка его версий вариантом конкурента Toyota Land Cruiser Prado.
Реализовать проект внедорожника будет легко благодаря лестничной раме, которую можно использовать как конструктор Lego.
Ранее сообщалось, что Kia уже приступила к разработке новой гибридной системы, созданной специально для модели «Тасман» и премиальной субмарки Genesis. В ее основу ляжет 2,5-литровый бензиновый мотор, пару которому составит электрический довесок.
Помимо версии в кузове внедорожника Tasman имеет шансы приобрести «хардкорный» вариант Weekender, который был представлен этой весной в статусе концепта. В случае его выхода в продажу такая машина составит конкуренцию моделям Ford Ranger Raptor и Toyota Tacoma TRD Pro.