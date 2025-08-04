Новая рамная утилитарная модель Kia может превратиться в конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Новый рамный пикап Kia Tasman, появившийся в продаже в начале этого года, открыл перед корейским автопроизводителем ряд возможностей.

Платформа машины была создана таким образом, чтобы поддерживать разные варианты силовых агрегатов, включая подзаряжаемые гибриды и даже полностью электрические моторы. Но это еще не все. В теории автомобиль можно будет превратить во внедорожник, которому будет по силам конкурировать с Toyota Land Cruiser Prado.

Накануне последний слух формально подтвердил руководитель австралийского подразделения «Киа» Роланд Риверо, заявивший, что компания может легко выпустить версию Tasman в кузове внедорожник. Причем сделать это весьма оперативно.

Неофициальный рендер внедорожника Kia на базе Tasman

Правда делать это в ближайшее время автопроизводитель все-таки не будет, дождавшись более явной реакции покупателей на пикап, а уже затем подумает над расширением списка его версий вариантом конкурента Toyota Land Cruiser Prado.

Реализовать проект внедорожника будет легко благодаря лестничной раме, которую можно использовать как конструктор Lego.

Концепт-кар Kia Tasman Weekender

Ранее сообщалось, что Kia уже приступила к разработке новой гибридной системы, созданной специально для модели «Тасман» и премиальной субмарки Genesis. В ее основу ляжет 2,5-литровый бензиновый мотор, пару которому составит электрический довесок.

Помимо версии в кузове внедорожника Tasman имеет шансы приобрести «хардкорный» вариант Weekender, который был представлен этой весной в статусе концепта. В случае его выхода в продажу такая машина составит конкуренцию моделям Ford Ranger Raptor и Toyota Tacoma TRD Pro.